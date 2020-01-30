هكذا ردت وفاء الكيلاني على شائعات انفصالها عن تيم حسن!

تداولت عدة صفحات ومواقع خلال الساعات الماضية خبر انفصال الإعلامية وفاء الكيلاني عن زوجها الممثل تيم حسن، وهي ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها مثل هذه الأخبار عن هذا الثنائي بالتحديد.

وهذه المرة، أيقنت وفاء الكيلاني أن الرد على مروجي الشائعات عنها وعن حياتها مع زوجها تيم حسن، لا تكون بالكلمات وبالنفي، واكتفت فقط بنشرها لصورة رومانسية مع زوجها عبر خاصية ستوري على إنستغرام، وظهرت وهي تحتضنه إشارة منها أن الأمور بخير وستبقى كذلك.

وكان بعض النشطاء قد علّقوا في الآونة الأخيرة على آخر ظهور لتيم حسن في حفل إطلاق منصة شاهد، حيث لفت عدد من المتابعين إلى أن النجم السوري تجاهل سيرين عبد النور وصبا مبارك كما ظهر في الفيديوهات الخاصة بالحفل، وفسر المتابعين ذلك أنه بسبب غيرة وفاء الكيلاني عليه، بينما قال آخرون أنه كان في وضع لا يحسد عليه والجميع يحاول التواصل معه والكاميرات محيطة به من كل الاتجاهات، خاصة وأنه نجم أول مسلسل في المنصة الجديدة وهو مسلسل "العميد" مع النجمة كاريس بشار.

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