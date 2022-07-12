  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. هكذا ردت يسرا على شائعات طلاقها بعد 27 عاما من الزواج

هكذا ردت يسرا على شائعات طلاقها بعد 27 عاما من الزواج

سهير العابد

سهير العابد

منشور 12 تمّوز / يوليو 2022 - 03:03
يسرا
يسرا

نشرت النجمة يسرا  صورة جديدة لها على حساباتها على السوشيال ميديا، مع زوجها خالد سليم من إجازتهما سويا في الساحل الشمالي، ردا على الشائعة التي تداولها رواد السوشيال ميديا حول انفصالها عن زوجها بعد 27 عاما من الزواج.

اقرأ ايضاًيسرا و نيللي كريم تبدآن تصوير (روز و ليلى) و المخرج بريطانييسرا و نيللي كريم تبدآن تصوير (روز و ليلى) و المخرج بريطاني

و ظهرت يسرا في صورة رومانسية مع زوجها وعلقت قائلة:( أحلى إجازة عيد مع حبايبنا وأصحابنا من الساحل ).

  

و فنيا، بدأت يسرا مؤخراً تصوير مسلسل (روز وليلى) مع الفنانة نيللي كريم ، وهو مسلسل مكون من 10 حلقات ، ويعد أول سلسلة درامية عربية من نوعها تحمل أسماء عالمية في الكتابة والإخراج. هذا و قد كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال (Mad Dogs و Ana و Pelican Blood)، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد .

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...