هكذا ردت يسرا على شائعات طلاقها بعد 27 عاما من الزواج

نشرت النجمة يسرا صورة جديدة لها على حساباتها على السوشيال ميديا، مع زوجها خالد سليم من إجازتهما سويا في الساحل الشمالي، ردا على الشائعة التي تداولها رواد السوشيال ميديا حول انفصالها عن زوجها بعد 27 عاما من الزواج.

و ظهرت يسرا في صورة رومانسية مع زوجها وعلقت قائلة:( أحلى إجازة عيد مع حبايبنا وأصحابنا من الساحل ).

و فنيا، بدأت يسرا مؤخراً تصوير مسلسل (روز وليلى) مع الفنانة نيللي كريم ، وهو مسلسل مكون من 10 حلقات ، ويعد أول سلسلة درامية عربية من نوعها تحمل أسماء عالمية في الكتابة والإخراج. هذا و قد كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال (Mad Dogs و Ana و Pelican Blood)، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد .