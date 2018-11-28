سما المصري

أثار موافقة الحكومة المصرية على التعامل مع الفياغرا النسائية "الحبة الوردية" مؤخرًا حالة من الجدل والتعليقات الساخرة حول الموضوع.

ولم تستطع الفنانة والراقصة الشعبية المثيرة للجدل سما المصري تفويت هذه الفرصة دون التعليق، إذ فور انتشار أخبار السماح بالتعامل بهذه الحبة نشرت عبر حسابها الخاص في إنستغرام مُعلقة: " هي الرجاله قادرة على نسوانها دلوقتي، لما تقدر عليهم بعد الفياجرا؟ النسوان صحتها شديدة برضو مش مستنيه فياغرا، كده عدد السكان هينفجر يا جدعان، والنسوان هتمشي في الشارع تعض في الأرض بعد الفياغرا دي.. إنتو مش عارفين حريم مصر ولا إيه؟".

وفوجئت المصري بعد هذه الأخبار والتصريح بوجود صورتها على علب الفياغرا والتي انتشرت في الأسواق وعن هذا الأمر علقت الراقصة الشعبية عبر حسابها الخاص في إنستغرام قائلة: " صورتي ممكن تتحط على فياغرا رجالي، لكن على علبة فياغرا حريمي؟ إزاي أجدع؟ الصنف الخشن خشن، والصنف الناعم ناعم".

وخلال مداخلة هاتفية لها في احد البرامج قالت المصري: " الست المصرية ليست بحاجة لفياغرا، وخصوبتها جيدة، فهي تنجب بعد زواجها بـ9 أشهر"، وأضافت بأنها تفاجأت لوجود صورتها على علبة الدواء.

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