هكذا علق النجوم على وفاة "طباخ الريس" طلعت زكريا (صور)

رحل الفنان المصري طلعت زكريا، مساء يوم أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 59 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية، وفقا لما أعلنت نقابة المهن التمثيلية، ومن المنتظر أن يغادر جثمان الراحل من المستشفى، إلى مسجد العطارين بالإسكندرية، من أجل أداء صلاة الجنازة، قبل أن يوارى الثرى في مقابر الأسرة.

ونعى عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن "طباخ الريس" كما يحب أن يلقبه الجميع وذلك عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الفنان أحمد السقا، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "انستجرام" قائلاً : "‫مع السلامة اخويا وصاحبي ربنا يرحمك برحمتة طلعت زكريا"



فيما غرد الفنان محمود البزاوى، عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلاً :" مع السلامة يا طلعت .. مع السلامة يا صاحب الروح الخفيفة .. مع السلامه يا طباخ الرئيس .. مع السلامة يا نصة .. مع السلامه يا اجدع و اخف صديق .. هاتوحشنا #طلعت_زكريا"

مع السلامه يا طلعت .. مع السلامه يا صاحب الروح الخفيفه .. مع السلامه يا طباخ الرئيس .. مع السلامه يا نصه .. مع السلامه يا اجدع و اخف صديق .. هاتوحشنا #طلعت_زكريا pic.twitter.com/goiwFD1ZXJ — محمود البزاوي (@albezzawy) October 8, 2019



أما الفنان المصري أمير كرارة، كتب فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" :" ربنا يرحمك ويغفر لك حبيبي الغالي #طلعت_زكريا"

ربنا يرحمك ويغفر لك حبيبي الغالي 😞 #طلعت_زكريا pic.twitter.com/wMr3aJYZDE — Amir Karara (@AmirKarara) October 8, 2019

ونعت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر صفحتها على انستجرام قائلة: "البقاء لله الفنان طلعت زكريا ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته"



كتبت الفنانة الأردنية فى تغريدة لها عبر صفحتها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :"الله يرحمك طلعت زكريا"

أمام الفنان صلاح عبد الله، أكد على تأثره بوفاة طلعت زكريا قائلاً فى تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" :" والله قلبي كان حاسس إن النهارده فيه حاجة صعبة هتحصل، إرتحت ياطلعت بس أنا تعبان قوي ياخويا ومش قادر أضحك زي ما إتفقنا، طلعت_زكريا_مات"

والله قلبي كان حاسس إن النهارده فيه حاجة صعبة هتحصل

إرتحت ياطلعت بس أنا تعبان قوي ياخويا ومش قادر أضحك زي ما إتفقنا#طلعت_زكريا_مات — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) October 8, 2019

وقال الفنان المصري، محمد هنيدي، فى تغريدة على تيوتر :"مع السلامة ياصاحبي البقاء لله".

مع السلامة يا صاحبي ..البقاء لله pic.twitter.com/cXGgCJD866 — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) October 8, 2019

كتب الفنان مصطفى شعبان، عبر حسابه على تويتر :" وداعا طلعت ربنا يرحمك و يبدلك ما هو خير #طلعت_زكريا"

وكان من بين الناعين الفنان محمد إمام، الذى كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان الكبير #طلعت_زكريا في ذمة الله، أسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله، وذويه الصبر والسلوان".

ترك الفنان المصري الراحل طلعت زكريا سجلًا فنيًا ومسرحيًا حافلًا، تخلله جدل سياسي أعقب ثورة 25 يناير، حين رفض رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي جمعتهما علاقة طيبة، منذ قدّم للسينما فيلمه الشهير ”طباخ الريس“.

”زكريا“ الذي لفت انتباه الجمهور باعتباره ممثلًا كوميديًا في نهاية مشواره، بدأ حياته من محافظة الإسكندرية حين مولده في ديسمبر 1960، حين التحق بالكلية العسكرية لفترة ثم تركها، قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج ويتخرج منه عام 1984.

فرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة ”الحرية“ شهدا على أول ظهور فني لطلعت زكريا، حيث قدم من خلالهما العديد من المسرحيات، قبل أن ينتقل إلى السينما والشاشة الصغيرة.

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