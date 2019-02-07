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هكذا كان رد محمد عبده على تجاهل تركي آل الشيخ له في آخر مؤتمر..شاهدوا ماذا قال؟

هكذا كان رد محمد عبده على تجاهل تركي آل الشيخ له في آخر مؤتمر..شاهدوا ماذا قال؟
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