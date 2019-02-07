هكذا كان رد محمد عبده على تجاهل تركي آل الشيخ له في آخر مؤتمر..شاهدوا ماذا قال؟

محمد عبده

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية فيديو أثار الجدل على موقع تويتر والكثير أبدى انزعاجه وغضبه من خلال التعليقات، حيث ظهر من خلاله تجاهل تركي آل الشيخ لفنان العرب محمد عبده في المؤتمر وعدم مصافحته، على الرغم من أن فنان العرب استعد ووقف للسلام عليه.

وفي إحدى المقابلات الصحفية مؤخرًا مع الفنان محمد عبده خلال تواجده في الكويت لإحياء حفل ضمن فعاليات "مهرجان فبراير"، وجه له مذيع سؤالًا حول الموقف الذي حدث بينه وبين تركي آل الشيخ، فكان رد محمد عبده بأنه قال: "أنا ما أعرف عن أي شيء تقصد..أنا ما أتعامل مع السوشيال ميديا".

وأكد فنان العرب أنه تجمعه علاقة طيبة وصداقة متينة مع رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ولا يوجد أي مشاكل بينهما، بل على العكس، في ذات اليوم الذي حدث فيه الموقف، كان كل منهما قد اجتمع مع الآخر قبل الحفل لمدة طويلة، وبالتالي في الغالب أن ما حدث هو مجرد عدم انتباه فقط وتم تضخيم الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد انتقدوا آل الشيخ بعدما تجاهل مصافحته، حيث اكتفى بمصافحة الداعية عادل الكلباني الذي كان يجلس بجوار فنان العرب.

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