مسعود أوزيل يعلن اعتزاله

البوابة - أعلن النجم الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل عن اعتزاله كرة القدم اليوم الأربعاء بعد مسيرة طويلة حافلة بالإنجازات جراء توالي الإصابات.

وساهم صانع الألعاب بصورة رئيسية في فوز منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2014، كما تألق في صفوف ريال مدريد الإسباني وآرسنال الإنجليزي وفيردر بريمن وشالكه وظفر معهم بالكثير من الألقاب.

وانتقل اللاعب في عام 2021 إلى تركيا ولعب في فينيرباهتشة واسطنبول باشاكشهير.

ونشر صاحب الـ 34 عاماً بياناً رسمياً اليوم الأربعاء جاء فيه: "بعد تفكير مطول، أعلن اعتزالي الفوري من كرة القدم الاحترافية."

أوزيل في سطور

وخاض أوزيل 92 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا الأول سجل خلالها 23 هدفاً وقاد الفريق للفوز بمونديال 2014، كما ظفر بلقب بطولة أوروبا تحت 21 عاماً عام 2009 حينما كان يمثل منتخب أقل من 21 سنة.

كما فاز مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني موسم 2011-2012 وكأس ملك إسبانيا قبل ذلك بعام، وكأس السوبر الإسباني عام 2012.

أما مع آرسنال ففاز بكأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات، وبدرع المجتمع الخيري مرة واحدة.

وحقق لقب كأس ألمانيا مع فيردر بريمن موسم 2008-2009.

يذكر أن أوزيل انتقل إلى اسطنبول باشاكشهير في يوليو من عام 2022 وشارك معه في 7 مباريات فقط وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".