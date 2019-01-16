هل أخفى حمو بيكا ارتباطه بابنة الفنان عبد الباسط حمودة، وما قصة الصورة التي جمعتهما؟

حمو بيكا

تداولت عدة جهات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية صورة جديدة جمعت المطرب الشعبي حمو بيكا مع ابنة الفنان عبد الباسط حمودة "هدير"، وأيضًا انتشر لهما مقطع فيديو يغنيان فيه معًا، ومن قام بنشر تلك الصور والفيديوهات شاركها على أساس أنها من خطوبتهما.

ولكن لم يمر الكثير من الوقت حتى خرجت هدير بتصريح أكدت فيه أنه لا توجد أي علاقة أو ارتباط بينها وبين حمو بيكا، وقالت أن قصة الفيديو هو أن حمو كان يزور والدها في المنزل، فاستغلت الفرصة لالتقاط الصور والغناء معه ونشر الفيديو للترفيه فقط.

من ناحية أخرى، خاض حمو بيكا العديد من المشاكل في الآونة الأخيرة عقب إعلانه عن نيته لإحياء حفل في الإسكندرية دون تصريح من نقابة المهن الموسيقية، مما دفع نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر لمنع هذا الحفل بطريقة قانونية، وأكد أن فن المهرجانات هو تخريب للذوق العام ولا يمت للفن بصلة.