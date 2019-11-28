هل أطلت "فيروز" بفيديو كليب جديد؟.. شاهد!

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر السيدة فيروز أمام الكاميرا على أنغام أغنيتها "حبيتك"!

في الحقيقة الفنانة المصرية "ميرهان حسين" هي من ظهرت في الفيدية متنكرة بمظهر أرزة لبنان فيروز باستخدام المكياج على أنغام أغنيتها حبيتك. درجة الشبه المخيفة جعلت البعض يظن فعلاُ أنها السيدة فيروز وسط تعليقات إيجابية على مهارتها في تقمص الشخصية بالشكل والحركات.

من جهتها، أهدت ميرهان الفيديو إلى السيدة فيروز بمناسبة عيد ميلادها الذي صادف 21 من الشهر الحالي.

يذكر أن ميرهان تواجدت في الموسم رمضان 2019 إلى جانب محمد رجب والراحل الممثل المصري هيثم أحمد زكي، وأدت دور مطربة في مسلسل حمل عنوان "علامة إستفهام".

ميرهان حسين كانت إحدى مشتركات برنامج المواهب العالمي بنسخته العربية "Star Academy" الموسم الخامس، وأثارت الجدل وقتها بقصة حبها مع المشترك "مصطفى مزهر" الذي كان يصغرها بسنوات عديدة. إلا أن العلاقة لم تستمر خاصة بعد ارتباط الأخير.

تعتبر ميرهان من أشهر العازبات في مصر والوطن العربي، وشائعات الزواج ما زالت تلاحقها إلى حد الآن رغم إلتزامها الصمت في معظم الأحيان.

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