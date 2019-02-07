هل أعلن الثنائي رانبير كابور وعليا بهات عن موعد زفافهما رسميًا؟ إليكم التفاصيل

رانبير كابور وعليا بهات

بالتأكيد أن عصافير الحب في بوليوود رانبير كابور وعليا بهات يلاقيان اهتمامًا كبيرًا من قبل محبيهما في الهند وحول العالم، حيث أنهما من بين الثنائيات الأكثر جمالًا في تاريخ صناعة الأفلام الهندية.

وكان كلاهما قد تحدث سابقًا لوسائل الإعلام والصحافة بكل شفافية عن العلاقة الرومانسية التي تجمعهما، لذا كان رانبير قد كشف أنه كان يواعد عليا منذ أن ظهرت في مقابلتها في برنامج "كوفي" مع كاران جوهر وديبيكا بادوكون.

وعلى الرغم من أن عائلات الثنائي قد أعطوا الموافقة المبدأية على الارتباط بين النجمين المتحابين، إلّا أن التكهنات والتوقعات فيما يخص موعد الزفاف، فإنه في الغالب سيكون في عام 2020.

ومع ذلك، كانت عليا خلال إحدى المقابلات الصحفية قد علقت على موضوع زفافها المرتقب وقالت: "أعتقد أن الناس بحاجة لأخذ قسط من الراحة، لقد حضرنا زفافين رائعين العام الماضي لكل من ديبيكا وبريانكا شوبرا، لذا علينا الآن أن نسترخي ونشاهد الأفلام وللحديث بقية".

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