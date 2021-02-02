الفاشنيستا الكويتية جمال النجادة تخرج من السجن.. ولكن!

تداولت المواقع الإخبارية خبر مفاده أن الفاشنيستا الكويتية جمال النجادة تم إطلاق سراحها بعد أن قضت حوالي الشهر في سجن النساء بعد أن صدر حكم بحقها بالسجن لـ سنة وتم تخفيفه لـ 3 أشهر.

القرار الذي صدر بحق جمال النجادة ليس بنهائي، إذ تم الإفراج عنها مراعاةً لوضعها العائلي إلا أن القرار النهائي سيصدر بعد مدة وعلى آثره قد تعود للسجن مجدداً ولمدة طويلة.

أما عن سبب اعتقال الفاشنيستا هو تسجيل صوتي لها تطاولت فيه على الأجهزة الأمنية التي حققت معها بتهمة "غسيل الأموال" التي طالت الكثير من مشاهير الكويت ومن بينهم الدكتورة خلود، فرح الهادي، فوز الفهد، نهى نبيل وغيرهم.

وكانت جمال بعد التحقيق معها بقضية غسيل الأموال قد أرسلت تسجيل صوتي لإحدى صديقاتها لتطلعها على تفاصيل التحقيق وعلقت بـ "يجعلهم يموتون وما يلقون أحد يغسلهم "!!، وتابعت جمال "تركتوا اللي باقوا المليارات وحاسبتونا احنا تاعون المليون"

وكان قد أخلي سبيل جمال النجادة بقضية غسيل الأموال بكفالة وصلت قيمتها لـ20 ألف دينار كويتي أي ما يعادل 50 ألف دولار أمريكي، وهي أعلى كفالة تدفع في الكويت بعد قضية الصندوق الماليزي، وجاء الرد من النجادة عقب خروجها وشتمت من شمت بها لتعلق قائلة: "هي فترة من الزمن وكل من يعرف حقه ستوضع النقاط على الحروف..عشان نسكت أفواه الكلاب"، واحتفلت بخروجها بطريقة استفزت الجمهور قائلة: "حرة حرة".

وبعد الرد المستفز من جمال النجادة، خرج كاتب وباحث كويتي يدعى مشعل النامي وقام بالرد عليها، وقال بأن القضية لا تزال في بدايتها وأن من تفاخرت قائلة "حرة حرة" بكت كثيرًا خلال التحقيق وانهارت هي وغيرها ممن تم التحقيق معهم. وأضاف النامي أن النجادة دفعت أعلى كفالة في تاريخ الكويت، مشيرًا إلى أن ارتفاع قيمة الكفالة يعني أن التهمة خطيرة وثقيلة في نظر النيابة العامة.

مشعل النامي يفجر مفاجأة في قضية ⁧#غسل_المشاهير⁩: بعض ⁧#المشاهير⁩ انهاروا لدرجة البكاء في التحقيقات.

▪️ وجهت النيابة لجميع المشاهير المشبوهين تهمة ⁧#غسل_الأموال⁩.

▪️ مبلغ 20 الف كفالة تاريخية وتدل على أن قضيتهم ثقيلة. pic.twitter.com/xe6IAIzQV2 — المجلس (@Almajlliss) September 8, 2020

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