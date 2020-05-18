هل تخلت أصالة نصري عن موقفها السياسي بسبب جورج وسوف؟

هل أصالة وقفت في صف بشار الأسد بطلب من جورج وسوف؟

هل تنازلت عن موقفها للعودة لـ بلدها الأم سوريا؟

أسئلة كثيرة خطرت على بال الجمهور بعد عرض حلقة برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع ضيف الحلقة "جمال سليمان".

الشخصية المجهولة في البرنامج والذي يدعى "شيخ الحارة" صرح بـ معلومة فتحت باب الأسئلة في ذهن الجمهور جاء فيها "جمال، إنت متأكد من موقف أصالة السياسي إنها ضد النظام السوري؟"، ليرد جمال بـ "على الأغلب أه"، فعلق شيخ الحارة "يعني ما تنازلتش بطلب من المطرب السوري جورج وسوف؟"

المعلومة أثارت جدل كبير، خاصة أن أصالة تركت سوريا منذ فترة بعيدة بسبب موقفها السياسي المعارض لحكومة الأسد، وعلى مدار السنوات تلقت تهديدات بالقتل على آثر ذلك وكانت قد كشفت عن إحداها خلال برنامج "عرب أيدول" قبل بضع سنوات.

خلال الحلقة، خُير جمال بين "رغده، سلاف فواخرجي، وأصالة" لينقذها في حال كانوا بحاجة لمساعدة ليختار من دون تردد أصالة والسبب موقفها السياسي وأنها فنانة كبيرة كما صرح.

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