هل تذكرون الفتاة الهندية صاحبة الغمزة الشهيرة؟ شاهدوا ماذا قالت في آخر لقاءاتها

بريا براكاش فاريير

بريا براكاش فاريير، هي الفتاة التي نالت شهرة واسعة بين ليلة وضحاها عبر مواقع الإنترنت، وذلك بعد غمزتها الشهيرة في إحدى الأغنيات الهندية، لتصبح منذ ذاك الوقت أكثر الشخصيات والأسماء بحثًا على جوجل في عام 2018 وخاصة في الهند.

وقالت بريا فاريير بأنها لا يزال لديها الكثير لتقدمه حتى تصبح ممثلة ناجحة، وعندما تم سؤالها في آخر مقابلة لها عن شعورها تجاه أنها أكثر الشخصيات بحثًا على موقع جوجل، ابتسمت بخجل وقالت: "أنا سعيدة جدًا، لكنني أعلم أن هناك الكثير من العمل في الأيام القادمة حتى أحقق هدفي وأصبح ممثلة ذات نجاحات كبيرة".

View this post on Instagram A post shared by priya prakash varrier (@priya.p.varrier) on Dec 15, 2018 at 9:23pm PST

وتابعت الفتاة الهندية التي سلبت عقول الشباب بغمزتها وقالت بأنها كانت تعيش حلمًا راودها منذ الصغر وها هي الآن قد بدأت بتحقيقه، وهي تحاول أن تستغل كل لحظة ممكنة لتعيش كافة التفاصيل.

وكانت بريا براكاش فاريير قد شاركت في فيلم "Oru Adaar Love" من خلال أغنية "Manikya Malaraya Poovi"، لتكون هذه بوابة الشهرة خاصتها والتي سرقت بسببها قلوب الملايين، ومن المقرر أن يتم عرض هذا الفيلم في فبراير 2019.