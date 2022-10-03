هل تعمدت توبا بويوكستون تجاهل ياسمين صبري في عرض "فالنتينو"؟

تلقت العديد من النجمات العربيات وهوليوود والتركيا دعوة لحضور عرض أزياء العلامة التجارية الإيطالية "فالنتينو" لمجموعة ربيع وصيف 2023 ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، حيث تألقن بإطلالات أنثوية غلب عليها اللون الفوشي.

وخطفت العديد من النجمات الأنظار إليهن بإطلالاتهن الملفتة، حيث اخترن اللون الفوشي للتألق في العرض الضخم، كما التقطن الصور برفقة بعضهن البعض، إلَّا أن الصورة التي جمعت الفنانة المصرية ياسمين صبري والنجمة التركية توبا بويوكستون كان لها وقعًا خاصًا.

صورة تجمع توبا بويوكستون و ياسمين صبري



وحول تفاصيل الصورة، كانت توبا قد شاركت متابعيها عبر حسابها على "فيسبوك" سلسلة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في شوارع باريس وسط المارة، مُتألقةً بفستان متوسط الطول جاء بقصة صدر عكسية مدببة من المنتصف، في حين صمم بأكمام طويلة.

ولاحظ المتابعون العرب تواجد ياسمين صبري تسير إلى الخلف من توبا، مُتألقة بفستان فوشي بسيط وبفتحة طويلة تصل لأعلى الفخذ نسقته مع جوارب طويلة وحذاء ذي كعب عالٍ، بينما أسدلت خصلات شعرها الأسود على جانبي كتفها بطريقة منسدلة.

وحمت ياسمين نفسها من الأمطار بمظلة شفافة، وحملت في يدها الأخرى حقيبة يد فوشيا.

تجاهل توبا لـ ياسمين صبري

واعتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن توبا تحاول تجاهل تواجد ياسمين صبري، إلَّا أن البعض الآخر يرى أنها لم تدرك تواجدها منذ البداية ولا تعلم أنها ممثلة وشخصية مشهورة في الشرق الأوسط، فعلَّقت إحداهن: "اللي وراكي دي ممثله من مصر يا توبا ها بعرفك بس لاحسن تكوني مش عارفاها".

وقارن أحد المتابعين بين ياسمين وتوبا، لاسيما أن الأخيرة لا تحمل مظلة، وكتب: "توبا ماشية على المطر عادي من غير مظلة..الثقة حلوة يا جماعة".

وحول سبب تواجد ياسمين في صورة توبا يعود لإنشغالها بجلسة تصوير هي الأخرى، حيث نلاحظ تواجد أحد المصورين أمامها مستعدًا لالتقاط صورها.

توبا تقلد بلقيس فتحي

وعلى جانب آخر، استذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة الفنانة اليمنية بلقيس فتحي التي اعتمدتها في عرض أزياء "فالنتينو" لخريف وشتاء 2022- 2023 في العاصمة الإيطالية روما، والتي تتشابه بالإطلالة التي اختارتها توبا، إلَّا أن الاختلاف بينهما هو انتعال بلقيس حذاء "بلاتفورم" بلون الفوشيا، بينما اختارت توبا جزمة من الجلد بتصميم الـ "بلاتفورم" بنفس اللون.





