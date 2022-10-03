توبا بويوكستون تتألّق بإطلالة وردية خلال عرض فالنتينو في باريس .. حذائها حديث الجمهور

جمع عرض دار ازياء فالنتينو والذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس العديد من مشاهير العالم، وذلك للمشاركة في عرض ربيع وصيف 2023.

وحرص جميع النجوم على مشاركة إطلالتهم خلال عرض أسبوع الموضة، وكان من أبرز الحضور، ياسمين صبري وتوبا بويوكستون وزينديا وآشلي بارك وغيرهم من النجوم.

إطلالة توبا بويوكستون المتألّقة خلال عرض الأزياء

كانت النجمة التركية الشهيرة "توبا بويوكستون" من أبرز الحضور إلى عرض الأزياء الشهير فالنتينو في باريس، حيث أنها لفتت الأنظار إليها بإطلالة وردية متميّزة.

وارتدت توبا فستان وردي مزخرف بأشكال مفتوحة، كما تميّز بفتحته الكبيرة جهة الصدر وبأكمام طويلة، حيث بات يشبه فساتين أميرات ديزني.

واختارت توبا حقيبة يد وردية اللون بالإضافة الى حذاء ضخم جدًا بلون مطابق للفستان، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل لشعرها.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الإطلالة متغزلين بجمال الفنانة التركية، فيما كان النصيب الأكبر من التعليقات على الحذاء بسبب ضخامته وشكله الغريب.

توبا بويوكستون ومسلسل ذات أخرى

لاقى المسلسل التركي الشهير "ذات أخرى" نجاحًا كبير منذ بداية عرضه على منصة نيتفليكس خلال الأشهر الماضية حيث تصدّر اسمها وسائل التواصل الاجتماعي كما حصل على نسبة عدد مشاهدات كبيرة.

ويدور المسلسل حول قصة مجموعة من الصديقات لكل منهن حياتها الخاصة وعملها الخاص، ولكن تتعرّض احداهن للإصابة بمرض خطير ليقمن برحلة طويلة من أجل العلاج واكتشاف ذاتهن مع تفاصيل جميلة.