هل تنتصر كوميديا أحمد حلمي على رعب كريم عبدالعزيز وأكشن أحمد عز؟

تراجعت الكوميديا أمام الأكشن في السنوات الأخيرة من المواسم السينمائية ضمن الأفلام التي تُطرح في دور العرض السينمائي، ولكن مع إعلان عودة النجم المصري الكوميدي أحمد حلمي، بعد غياب 3 سنوات عن الساحة السينمائية تجددت الآمال حول عودة الكوميديا للقمة مجددًا حيث يشارك "حلمي" هذا في موسم عيد الأضحى بفيلم "خيال مآتة".

وتتساءل "البوابة" في التقرير التالي حول مدى إمكانية انتصار كوميديا أحمد حلمي على رعب كريم عبدالعزيز وأكشن أحمد عز.

عودة الولد الذكي

يعود النّجم المصري أحمد حلمي، للسّينما، بفيلم "خيال مآتة"، بعد غياب استمرّ 3 أعوام، وسيُعرض الفيلم يوم الخميس 8 أغسطس الجاري حسبما أعلنت منة شلبي عبر حسابها على "إنستغرام"، وينافس الفيلم في موسم عيد الأضحى السّينمائيّ.

ويظهر أحمد حلمي بشخصيّة "نصاب"، الذي يهتمّ بـ"الأنتيكات"، ويستخدم "عُملة معدنيّة"، مع كلّ عمليّة نصب يقوم بها، إذْ يعتمد على لغة خاصّة، مع هذه العملة، لتحدّد مصير نجاح العمليّة من عدمه.



وتدور أغلب مشاهد فيلم "خيال مآتة"، في فترة الستينيات، حيث صُمّمت الدّيكورات، والملابس، لتكون ملائمة لهذه الفترة الزّمنيّة، حيث يظهر أحمد حلمي، في صورة رجل بالعقد الرّابع من عمره، ومع تصاعد الأحداث، تظهر شخصيّة أخرى له، يكون فيها "شاب"، وذلك بطريقة الفلاش باك.

فيلم "خيال مآتة"، من بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعبد الرحمن أبو زهرة، وغيرهم من النّجوم، سيناريو وحوار، عبد الرحيم كمال، ومن إخراج، خالد مرعي.

رعب الفيل الأزرق

بدأ النجم كريم عبدالعزيز المنافسة على كعكة إيرادات موسم عيد الأضحى السينمائي حيث طرح فيلمه "الفيل الأزرق 2" في السينمات قبل بدء الموسم بأسبوعين، حتى أن الفيلم حقق إيرادات بلغت 22 مليونًا و56 ألفا و896 جنيهًا في أول أسبوع من عرضه.

وفيلم "الفيل الأزرق 2" من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، وشيرين رضا، وأحمد خالد صالح، وإنتاج سينرجي، ويعد الفيلم هو رابع تعاون بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد.

عودة أسود الأرض

يأتي فيلم "ولاد رزق 2" على رأس الأفلام المنافسة على إيرادات الموسم خاصًة أن الجزء الأول من الفيلم حقق إيرادات كبيرة ويعول صناعه على تحقيق إيرادات مرتفعة في الجزء الثاني في مراهنة خاصة على الجمهور.



واستقبلت دور العرض السينمائية، الأفيشات الرسمية للفيلم الذي من المقرر طرحه يوم الخميس 8 أغسطس الجاري، وهو من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز وطارق العريان.

رحلة الكنز 2 والمراهنة

بعد رحلة من التردد بين طرح الفيلم للمنافسة في موسم عيد الأضحى أم لا، قررّ أخيرًا صناع فيلم "الكنز 2" بخوض رحلة المراهنة على النجاح بناء على ما حققه الجزء الأول للفيلم عند طرحه العام الماضي، ونشر الفنان محمد رمصان صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس الفيلم.

وكانت الصورة بمثابة الإعلان عن شخصية "علي الزيبق" الذي يقدمها ضمن أحداث الفيلم، حيث كتب قائلًا: "عندما تجتمع الشجاعة والذكاء في رجل واحد، هو علي الزيبق، انتظروا فيلم الكنز الجزء الثاني والأخير في عيد الأضحى بجميع سينمات مصر".

ویستكمل "الكنز 2" صراع الشخصیات من أجل الوصول إلى الكنز أو حمایته، مضحین في سبیل ذلك بحبهم أو بحیاتهم، حيث يوصلنا الفیلم إلى سر الكنز وماهیته وكیف نحتفظ به، من خلال استكمال صراعات الشخصیات والفيلم قصة وإخراج شریف عرفة، وتأليف عبد الرحیم كمال، وإنتاج يونايتد بروح، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم بينهم بطولة محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، روبي، أحمد حاتم.

حيرة تامر حسني

وقع الفنان المصري تامر حسني، في حيرة من أمره إزاء فيلمه السينمائي الجديد "الفلوس" الذي يعتبر الاسم النهائي للعمل بعدما تم تغيير الاسم عدة مرات، ويتوقع الكثيرون عرض فيلم "الفلوس" في عيد الأضحى المقبل خاصة بعد طرح إعلانه الأول مساء الأحد الماضي.



ولكن لم يقرر صناع العمل بعد إن كان الفيلم سيكون ضمن قائمة الأفلام المعروضة في موسم عيد الأضحى أم لا، والفيلم يشارك في بطولته بجانب تامر حسني كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق‎.‎

فيلم شعبي

أعلن صناع فيلم "إنت حبيبي وبس" طرحه للمنافسة ضمن موسم عيد الأضحى السينمائي ويصنف الفيلم كأحد الأفلام الشعبية الذي يقوم ببطولته الفنانة بوسي والفنان محمد الليثي وبينهم الراقصة صوفينار، وتدور أحداثه حول اضطرار الليثي للزواج من بوسى بعد أن اشترط جدهما في وصيته زواجهما للحصول على ميراث يبلغ ٥ مليون جنيه، ثم يتحول ارتباطهما لحب حقيقي مع الأحداث.

آراء النقاد

أكد الناقد المصري نادر عدلي، أن الفنان المصري أحمد حلمي نجم من طراز فريد، موضحًا أن عودته للسينما بعد غياب 3 سنوات لها حسبتها الخاصة لأنه في آخر عملين له تراجعت الإيرادات فكانت الاختيار هو الابتعاد قليلًا والتأني في الاختيار خاصًة أنه ذو جماهيرية كبيرة ويريد المحافظة عليها.

وأضاف نادر عدلي، في حديثه لـ"البوابة" قائلًا أن هناك بعض العوامل تجعل نجاح أحمد حلمي "َمضمونًا" حيث يعود للسينما من خلال مؤلف قدير له شعبيته الجارفة وهو الكاتب عبدالرحيم كمال، كما أنه يتعاون مع المخرج خالد مرعي حيث أن بينهما شراكة سينمائية متميزة وظهرت في العديد من أفلامهما ومنها: "عسل اسود" و"آسف على الإزعاج".

وأكد "عدلي" أن الساحة السينمائية تحتاج للتنوع فما بين التراجيديا والأكشن يظل الفيلم الكوميدي جاذب للجماهير، وأحمد حلمي لديه القدرة على الاختيار الجيد في مشاركاته السينمائية ولذلك أتوقع أن ينتصر على الكثيرين في الإيرادات ويجذب طائفة كبيرة من الجمهور.

من جهته أضاف الناقد المصري طارق الشناوي، قائلًا أن أحمد حلمي يعيش حالة من الذكاء الفني الكبير التي تجعله يستطيع أن يتربع على عرض الكوميديا مثلما فعل الفنان الكبير عادل إمام بذكائه واستمر 40 عامًًا متربعًا على عرش الكوميديا.

وأضاف طارق الشناوي، في حديثه لـ"البوابة" قائلًا أن "حلمي" يجيد اختيار أفلامه ويعرف موعد عودته للساحة جيدًا رغم أنه لا يوجد عامل محدد يجعل الفنان يسيطر على الساحة.

وأكد "الشناوي" أن المنافسة عامًة ستنحصر بين أفلام "الفيل الأزرق 2، ولاد رزق 2، خيال مآتة"، لافتًا إلى أنه يتوقع أن يكون الموسم جيد ولن يحمل مفاجآت في الإيرادات بالنسبة للأفلام الأخرى، مشددًا على أن أحمد حلمي سيظل أيقونة الكوميديا لذكائه الجمْ بين أبناء جيله.

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