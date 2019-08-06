آخرهن صافيناز.. فنانات وقعن في فخ "الفسق والفجور"!

لم تكن الراقصة الأرمينية صافيناز، الأولى التي وجه لها تهمة الفسق والفجور بسبب رقصة مثيرة بالساحل الشمالي في مصر، بل سبقتها كثيرات واجهن نفس التهمة لأسباب مختلفة.

"رقصة مثيرة أو تصريح جريء أو مشهد غير لائق أو ملابس عارية" كلها أسباب تدفع المحامين في مصر لمقاضاة النجمات ورفع قضايا ضدهن قد تصل للحبس.

ويرصد "البوابة" في هذه السطور أبرز الفنانات والراقصات ومشاهير المجتمع الذين طالتهم هذه التهمة.

صافيناز

كان آخر من سقط في هذه الاتهامات الراقصة صافيناز حيث حرر جهاز الرقابة على المصنفات محضراً ضدها يتهمها بالتحريض على الفسق والقيام بحركات منافية للآداب في الساحل الشمالي، بعدما أحيت حفلاً راقصاً بملابس البحر مع عدد من الفتيات.





رانيا يوسف

سبقتها إلى ذلك الفنانة رانيا يوسف بسبب فستانها الجريء التي ظهرت به في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40، ووجهت إليها هذه التهم بناءً على دعاوى قضائية أُقيمت ضدها.





منى فاروق وشيما الحاج

كما واجهت كل من منى فاروق وشيماء الحاج ومنى الغضبان اتهامات بـ"التحريض على الفسق والفجور" بعد تداول فيديوهات إباحية مع المخرج المصري خالد يوسف.

سما المصري

وفي العام 2014، سجنت الفنانة الاستعراضية سما المصري 4 أيام بتهمة "تقديم برامج خادشة للحياء العام"، كما أنها عرفت بمواقفها الجريئة وملابسها المثيرة التي عادة ما تثير جدل الجمهور.

شيما أحمد

بطلة كليب "عندي ظروف" المطربة شيما أحمد، حبست أيضا لمدة عامين، وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة "التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديو خادش للحياء"، نظراً للإيحاءات المسيئة في محتوى الكليب.





رضا الفولي

وأيضا واجهت الراقصة رضا الفولي تهمة "التحريض على الفسق والفجور"، وتعرضت بسببها للسجن 6 أشهر، بعدما ظهرت في فيديو كليب "سيب إيدي"، وهي ترقص وتغني وترتدي ملابس مكشوفة.





شاكيرا وبرديس

وفي وقت سابق ألقت قوات الأمن المصرية القبض على كل من الراقصتين شاكيرا وبرديس، بتهمة التحريض على الفسق والفجور والدعاية للعري"، وأصدرت محكمة جنح مستأنف العجوزة، حكماً بحبسهما 3 أشهر مع الشغل والنفاذ لاتهامهما بـ"التحريض على الفسق وصناعة فيديو خادش للحياء والفعل الفاضح".

انتصار

كما اتهمت الفنانة انتصار بالتهم نفسها، بعد تصريحاتها المثيرة التي دعت من خلالها الشباب المصري إلى مشاهدة الأفلام الإباحية لـ"تصبير أنفسهم" على حسب قولها، خلال برنامجها "نفسنة"، حيث واجهت دعاوى عدة "بالتحريض على الفسق والفجور" إلا أنها برِّئت، إلى جانب دعوى لوقف البرنامج.

إيناس الدغيدي

وواجهت أيضا المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، اتهامات بـ"إشاعة الفسوق والفجور في المجتمع"، بعدما صرحت في أحد لقاءات برنامج " ليلة" مع الإعلامية سمر يسري بضرورة منح ترخيص قانوني لبيوت الدعارة.



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