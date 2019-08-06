آخرهن صافيناز.. فنانات وقعن في فخ "الفسق والفجور"!

لم تكن الراقصة الأرمينية صافيناز، الأولى التي وجه لها تهمة الفسق والفجور بسبب رقصة مثيرة بالساحل الشمالي في مصر، بل سبقتها كثيرات واجهن نفس التهمة لأسباب مختلفة.
"رقصة مثيرة أو تصريح جريء أو مشهد غير لائق أو ملابس عارية" كلها أسباب تدفع المحامين في مصر لمقاضاة النجمات ورفع قضايا ضدهن قد تصل للحبس.
ويرصد "البوابة" في هذه السطور أبرز الفنانات والراقصات ومشاهير المجتمع الذين طالتهم هذه التهمة.
كان آخر من سقط في هذه الاتهامات الراقصة صافيناز حيث حرر جهاز الرقابة على المصنفات محضراً ضدها يتهمها بالتحريض على الفسق والقيام بحركات منافية للآداب في الساحل الشمالي، بعدما أحيت حفلاً راقصاً بملابس البحر مع عدد من الفتيات.
سبقتها إلى ذلك الفنانة رانيا يوسف بسبب فستانها الجريء التي ظهرت به في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40، ووجهت إليها هذه التهم بناءً على دعاوى قضائية أُقيمت ضدها.
كما واجهت كل من منى فاروق وشيماء الحاج ومنى الغضبان اتهامات بـ"التحريض على الفسق والفجور" بعد تداول فيديوهات إباحية مع المخرج المصري خالد يوسف.
وفي العام 2014، سجنت الفنانة الاستعراضية سما المصري 4 أيام بتهمة "تقديم برامج خادشة للحياء العام"، كما أنها عرفت بمواقفها الجريئة وملابسها المثيرة التي عادة ما تثير جدل الجمهور.
بطلة كليب "عندي ظروف" المطربة شيما أحمد، حبست أيضا لمدة عامين، وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة "التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديو خادش للحياء"، نظراً للإيحاءات المسيئة في محتوى الكليب.
وأيضا واجهت الراقصة رضا الفولي تهمة "التحريض على الفسق والفجور"، وتعرضت بسببها للسجن 6 أشهر، بعدما ظهرت في فيديو كليب "سيب إيدي"، وهي ترقص وتغني وترتدي ملابس مكشوفة.
وفي وقت سابق ألقت قوات الأمن المصرية القبض على كل من الراقصتين شاكيرا وبرديس، بتهمة التحريض على الفسق والفجور والدعاية للعري"، وأصدرت محكمة جنح مستأنف العجوزة، حكماً بحبسهما 3 أشهر مع الشغل والنفاذ لاتهامهما بـ"التحريض على الفسق وصناعة فيديو خادش للحياء والفعل الفاضح".
كما اتهمت الفنانة انتصار بالتهم نفسها، بعد تصريحاتها المثيرة التي دعت من خلالها الشباب المصري إلى مشاهدة الأفلام الإباحية لـ"تصبير أنفسهم" على حسب قولها، خلال برنامجها "نفسنة"، حيث واجهت دعاوى عدة "بالتحريض على الفسق والفجور" إلا أنها برِّئت، إلى جانب دعوى لوقف البرنامج.
وواجهت أيضا المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، اتهامات بـ"إشاعة الفسوق والفجور في المجتمع"، بعدما صرحت في أحد لقاءات برنامج " ليلة" مع الإعلامية سمر يسري بضرورة منح ترخيص قانوني لبيوت الدعارة.
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