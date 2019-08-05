بينهم عمرو دياب ومصطفى حجاج.. أزمات تلاحق ألبومات الصيف!

يشهد موسم الصيف الحالي عددًا كبيرًا من الألبومات الغنائية حيث تم طرح البوسترات الدعائية وبعض الأغاني الأولى للألبومات، ولكن مع هذا الطرح تلاحقت الأزمات عليها وكان من بينهم النجم عمرو دياب والمطرب مصطفى حجاج والمطرب تامر عاشور.

وفي التقرير التالي يرصد "البوابة" أبرز الأزمات التي لاحقت ألبومات الصيف.

عمرو دياب.. سرقة وتسريب

فاجأ النجم المصري عمرو دياب جمهوره، بطرح البوستر الدعائي الخاص بألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "أنا غير"، وذلك في منتصف يوليو الماضي وأكّد في تعليقه على البوستر أنه سيتم طرحه خلال الصيف الجاري.

وظهر الهضبة بـ"لوك" جديد عليه تمامًا تخلّى فيه عن الكشف عن عضلاته أو جسده كما اعتاد في بوسترات ألبوماته الأخيرة، ثم شارك النجم المصري جمهوره، الخميس الماضي، بطرح بوستر دعائيّ جديد وجاءت الإطلالة "كاجوال" صيفيّة من الدّرجة الأولى، حيث ارتدى فيها تي شيرت أبيض وبنطلونًا بنفس اللّون، نسّقها بسلسلة.

وأثار بوستر الألبوم أزمة مع الشاعر محمد جمعة حيث أعلن ملكيته لأغنية تحمل ذات الاسم منذ عام ٢٠١٥، فيما رفض الشاعر أحمد مرزوق صاحب كلمات أغنية "أنا غير" التي سيغنيها عمرو دياب التعليق عما تمت إثارته.

وطرح عمرو دياب الفيديو التشويقي الخاص بأغنية "بحبه" وهي كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، وقبل الطرح الرسمي للأغنية كاملة تم تسريبها عبر الإنترنت.

ولم تتوقف أزمات ألبوم عمرو دياب الجديد، حيث اتهمه جمهور الفنان تامر حسني، بسرقة لحن أغنية "ميهونش عليا" من ألبوم "اللي جاي أحلى" لتامر حسني والذي طرحه عام ٢٠١١، حيث وجدوا تشابهًا كبيرًا بين لحنها ولحن أغنية "بحبه" للهضبة.

وبعد ساعات من هذه الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء رد الفنان تامر حسني بشكل غير مباشر، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو أغنيته "ميهونش عليا".

ويعود عمرو في ألبومه الجديد للتعاون مع حميد الشاعري والملحن محمد رحيم، كما تعاون مع الشعراء والملحنين أحمد المالكي وصابر كمال وأمير طعيمة ونادر عبدالله ومحمدي وخالد تاج الدين وإسلام زكي والموزع أسامة الهندي.

مصطفى حجاج .. والسخرية

طرح المطرب المصري مصطفى حجاج أولى أغاني ألبومه الجديد "هتزهزه" وحملت عنوان "آه يا حنان" وأثارت الأغنية سخرية واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبروا كلماتها ساخرة، وفريق آخر وجد جملة "آه يا حنان" غير ملائمة للأغنية، كما أن كلمة "آه يا حنان" مأخوذة من مقطع شهير على يوتيوب لشاب سعودي يقول فيه أبياتًا من الشعر التي تداولها المستخدمون بسخرية.



أغنية "آه يا حنان" من كلمات الشاعر عنتر هلال، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، وهندسة صوتية هاني محروس، أما ألبوم "هتزهزه" استغرق التحضير له 3 سنوات، يضم ١٠ أغاني يتم طرحها على طريقة السينجلات، على مدار ١٠ أسابيع، كل أسبوع أغنية.

رامي صبري.. والسرقة

اتهم المطرب المصري هيثم سعيد، مواطنه المطرب رامي صبري، بسرقة لحن أغنيته "تاني" التي طرحها عام 2017، والذي يتشابه مع أغنية رامي صبري الجديدة "بتاع بنات".

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتهام رامي صبري بالسرقة، فقد طالته اتهامات عدة بالسرقة من قبل، فقد واجه اتهاما بسرقة ألحان، ومنها لحن أغنية "أنا بنسى نفسي"، واتهم بسرقة لحنها من عمرو مصطفى في أغنية "قلت إيه" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي.

كما اتُهم بسرقة لحن أغنية "غالي"، والذي وجده الجمهور يشبه "c'est la vie" للشاب خالد، كما يُضاف لقائمة الأغنيات، التي اعتبرها مستمعو رامي "مسروقة" أغنية "حب عمري"، والتي يشبه لحنها لحن أغنية "اللي اختاروا قلبي" لحماقي.

للمزيد من قسم اخترنا لكم: