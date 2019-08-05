5 فنانات اعتدن على إثارة الجدل حولهن!

بروب حمام أو بـ"هوت شورت"، أوبـ"البكيني".. هكذا اعتادت بعض الفنانات العربيات على إثارة جدل الرأي العام بإطلالتهن الجريئة التي تجعلهن حديث الناس على السوشيال ميديا لأيام أو ربما أسابيع.

وترصد "البوابة" في هذه السطور أبرز الفنانات اللاتي أثرن الجدل مؤخرًا بملابسهن الجريئة.

رانيا يوسف

دأبت الفنانة المصرية رانيا يوسف على إثارة جدل الجمهور بملابسها الجريئة، كان آخر ذلك ظهورها بالهوت شورت أثناء قضائها إجازتها الخاصة.

وظهرت رانيا خلال الصور التي نشرنها بهوت شورت أسود قصير، وغطاء أمامي أبيض مفتوح عند منطقة الظهر.

وتسببت رانيا يوسف في ضجة سابقًا بارتدائها فستانًا جريئًا في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، تصدرت خلالها ”تريندات السوشيال ميديا“ على مدار يومين.

ثم عادت وارتدت فستانًا كاشفًا وأسفله ”هوت شورت“ جريء في مهرجان الإسكندرية الدولي، ليتجدد الهجوم عليها في مواقع التواصل الاجتماعي.

منة فضالي



الفنانة الشابة اعتادت أيضًا الظهور بملابس جريئة ودائماً ما تظهر بالمايوه وأزياء مكشوفة.

كما عرفت فضالي بجرأتها بنشر هذه الصور على مواقع التواصل في الحفلات والسهرات، وظهرت في إحدى المناسبات وهي مخدرة ويحملها أحد الأشخاص بشكل أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

سما المصري

تواصل الفنانة المصرية الاستعراضية سما المصري، مسلسل نشرها مقاطع فيديو وصور مثيرة للجدل بسبب جرأتها.

ولجأت سما في أوقات كثيرة للظهور بالمايوه في مقاطع فيديو وصور وفي إحدى المرات ظهرت في الجاكوزي أمام جمهورها في شبكات التواصل الاجتماعي.

كما أعتادت الجرأة في منشوراتها حتى سببت لها مشاكل عدة وتقدم عدد من المحامين ببلاغات إلى النيابة العامة المصرية يتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور والإثارة.

شمس



كذلك اعتادت شمس الكويتية إثارة الجدل والغضب بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فساتينها القصيرة التي تبرز مفاتن جسدها.

وفي وقت سابق ظهرت الفنانة الكويتية وهي ترقص بعدة فساتين أثارت ضجة وموجة انتقادات، وآخره الفستان الفضي الجريء الذي ظهرت به وهي تحيى أحد حفلات الأعراس كما أطلّت على متابعيها مرتدية "روب الحمام".

ميريام فارس



في آخر ظهور لها نشرت الفنانة ميريام فارس عبر صفحتها الشخصية "إنستغرام"، صورة لها بالبكيني أثناء قضاء عطلتها الصيفية وقد ظهرت "مريام" من ظهرها فقط.

واعتادت فارس على إثارة الجدل بملابسها الجرىئة وإطلالتها المثيرة وفيديوهات الرقص التي تنشرها باستمرار.

أسامة خضيري، أستاذ علم النفس عزا ذلك لحب الفنانات في تسلط المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي الأضواء عليهن خاصة بعدما ذقن حلاوة الشهرة في مجالهن.

خضيري قال أيضًا في تصريحه لـ"البوابة" إن الهدف من إثارة الجدل حولهن قد يكون ماديا في المقام الأول بأن تنشر الفنانة مثلا صورتها وهي عارية فتأتي بتعليقات ومتابعات فيكثر عدد متابعيها وتحقق ربحًا من وراء ذلك.

وأوضح أستاذ علم النفس أنه ليس بالضرورة أن تكون باحثة الشهرة تعاني من مرض نفسي لكن قد تكون شخصية ربحية أو محبة للشهرة.

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