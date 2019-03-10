الزعيم عادل إمام

منذ أن بدأ الفنان المصري عادل إمام بالتحضير لمسلسله القادم "فالنتينو" الذي سيخوض به السباق الرمضاني لعام 2019، والشائعات حوله لا تتوقف، فتارة يقول البعض أن الزعيم لن يكون موجودًا في رمضان بسبب مشاكل في الإنتاج، وتارة أخرى كما هو متداول الآن يتوقف تصوير المسلسل بسبب تدهور حاله الصحية.

وللحد من هذه الشائعات، أشارت بعض التقارير الصحفية الخاصة بموقع "العربية" أنه تم التواصل مع المنتج هشام تحسين، وعلق قائلًا على ما يتم تداوله حول الزعيم: "كلام فارغ".

وأكد المنتج هشام تحسين أنه كان بصحبة عادل إمام يوم الجمعة وكان في كامل صحته وعافيته وعندما علم بما يتم تدواله حول وضعه الصحي علق قائلًا: "سيبكم منهم".

الجدير ذكره أن الزعيم عادل إمام يعود هذا العام بعمل آخر كما هي السنوات السابقة، ويتعاون مع ابنه المخرج رامي إمام، وكتب العمل والسيناريو الخاص به المؤلف أيمن بهجت قمر، وستكون البطولة النسائية للفنانة دلال عبد العزيز.