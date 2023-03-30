هل حاول سامر رضوان التلميح لمرضه بشخصية "وضاح" في "ابتسم أيها الجنرال"؟

تكهن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن المؤلف السوري سامر رضوان ألمح إلى إصابته بمرض السرطان في مسلسله "ابتسم أيها الجنرال" عبر شخصية "وضاح فضل الله"، العقيد المتقاعد الذي قرر فضح المستور في آخر أيام حياته.

تشابه سامر رضوان بشخصية "وضاح فضل الله"

وانتشرت في الآونة الأخيرة أخبار تفيد أن سامر رضوان يرقد في المشفى، بعد الكشف عن إصابته بمرض سرطان الرئة من الدرجة الرابعة، تزامنًا مع عرض مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، الذي يحوي مشاهدًا وأحداثًا عدها الكثيرون استقاطاتٍ على حكومة حافظ الأسد وابنه بشار الأسد.

وأشار المتابعون أن رضوان حاول التلميح لمرضه عبر شخصية "وضاح"، الذي أقام حفلًا في قصره دعا إليه كبار رجال الدولة والحكام وزوجاتهم، وحينما خرج لإلقاء خطابه كشف عن علاقاته ولياليه الحمراء مع السيدات المتواجدات في القصر من بينهن "سامية"، شقيقة الرئيس "فرات"، مُشيرًا إلى أنه يوَّد فضح الجميع خاصَّة أنه في أيامه الأخيرة بسبب إصابته بمرض السرطان.

وعدَّ البعض ما فعله "وضاح" من كشف للمستور، بما يفعله رضوان من كشف خبايا النظام وقصصه وفضائحه في عمله الدرامي بعد الكشف عن مرضه بالسرطان، رغم أنه من البداية أوضح أن شخصيات العمل وأحداثه لا تمت للواقع بصلة.