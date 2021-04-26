هل سامحت غدير السبتي شقيقها المتوفى بعد تعديه عليها بالضرب؟!

حلَّت الفنانة الكويتية غدير السبتي ضيفة في برنامج "وياكم" مع المقدمين صالح الراشد ودانة طويرش، وتطرَّقت للحديث عن عدة مواضيع من بينها حادثة وقعت بينها بين شقيقها المتوفى.

كشفت غدير السبتي أن شقيقها الأصغر استاء من دخولها الوسط الفني وتعدى عليها بالضرب عدة مرات بعد دخوها مهنة التمثيل، كما رفض محادثته لخمس سنوات رغم علاقتهما القوية، إلَّا أنها أصرَّت على تحقيق حلمها واستكمال طموحها.

وحينما سألها صالح الراشد إذا ما سامحته على فعلته، صدمت غدير من سؤاله وقالت: "لو كان دايسني دوس اسامحه، هاد أخوي وش تقول".

وأشارت أن قبل وفاته قام بمكالمتها لكنه لم يسامحها على فعلتها، بل كان مستاءً منها، وقررت السفر إلى لندن لرؤيته لكنه توفي قبل أن تتمكن من محادثته.

ويذكر أن عبدالله السبتي توفي بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.