أنباء عن وقوع ياسمين عز ضحية لمقلب رامز جلال.. وتسريب أسماء أبرز الضحايا

يستعد الفنان المصري رامز جلال لتقديم برنامج مقالب جديد في رمضان 2023، ومن المقرر أن يحمل البرنامج الجديد اسم "رامز نيفر اند".

وشارك رامز جلال في وقت سابق البوستر الرسمي لبرنامج المقالب حيث ظهر بشعر باللون الأصفر الذهبي، في المقابل كشف الصحافي هاني عزب، تفاصيل المقلب الجديد.

وأشار عزب إلى ان هذا الموسم سيشهد فكرة جديدة، حيث سيكون هناك مقلبين وليس واحد، الأول من خلال إيقاع الضحية في حلبة مصارعة ثيران، والثاني من خلال مطعم معلق في الهواء.

أبرز ضيوف رامز جلال في برنامج المقالب رامز نيفر اند

وسرب الصحفي المصري هاني عزب أسماء عدد من أسماء ضحايا الفنان المصري في هذا العام وأبرزهم: "محمد رمضان، وفاء عامر، إمام عاشور، ولاعب كرة القدم كهربا، محمد فؤاد، بسنت شوقي، محمد فراج".

أنباء عن وقوع ياسمين عز ضحية في برنامج رامز جلال

تناقل عدد من رواد السوشال ميديا أنباء تشير لوقوع الإعلامية المصرية المثيرة للجدل ياسمين عز ضحية ضمن برنامج المقالب الخاص برامز جلال.

ولم يتم تاكيد هذه الأنباء حتى هذه اللحظة فيما أبدى عدد من رواد السوشال ميديا حماستهم لهذه الحلقة في حال وجودها، لا سيما أن الفنان المصري عادة ما يسخر من ضيوفه قبل المقلب بطريقة طريفة، وأشار الجمهور إلى ان هذه الحلقة ستكون مميزة جدًا.

ويشار إلى ان ياسمين عز تثير الجدل بشكل مستمر بسبب تصريحاتها الداعمة للرجال على حساب السيدات.