هل سونام كابور حاملًا وتستعد لإجازة أمومة؟

منذ ظهورها تلفت "سونام كابور" دائماً الأنظار بذوقها الفريد وإطلالتها المميزة التي تتنوع بين الجرأة والجاذبية والنعومة مع الحفاظ على حس "سونام" الفريد.

وفي حين أن سونام وزوجها رجل الأعمال "أناند أهوجا" كان من أبرز وأحدث زيجات بوليوود، التي تضمنت زفاف "أنوشكا شارما وفيرات كوهلي"، و"ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ"، بالإضافة إلى "بريانكا شوبرا ونيك جوناس"، إلا أنه يبدو أن "سونام" و"أناند" سيكونان أول من سيدخل عالم الابوة.

فوفق صحيفة " ديكان كرونيكل"، كشف مصدر مقرب من عائلة كابور، أن سونام تتمهل في اختيار أعمالها وتؤجل حاليًا بعض مشاريع أفلامها استعدادًا لحملها ودخول مرحلة الأمومة، دون ارهاق نفسها في العمل.

بالإضافة إلى ذلك، قال المصدر الذي لم يُكشف عن هويته، أن الثنائي البوليوودي وخاصة "سونام"، حريصان على تأسيس أسرة "في أقرب وقت ممكن"، كما قال إن هذا هو السبب وراء عدم توقيع "سونام" على أفلام جديدة حاليًا استعدادًا لدورها الحقيقي كأم.

هذا ويجدر بالذكر، أن الثنائي البوليوودي احتفلا مؤخرًا بمرور عامًا على زواجهما، حيث دخلا القفص الذهبي في 8 مايو عام 2018، وحينها عبر "أناند" عن حبه لسونام عبر انستغرام، وقال: "نحن اليوم لا نحتفل فقط بمرور عام على زواجنا، بل أيضًا بمرور 3 سنوات على علاقتنا، فهي صديقتي ورفيقة الدرب وملهمتي في الحياة".

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