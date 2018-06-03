شائعات حمل شيرين عبد الوهاب بعد شهرين من الزواج، ووالد حسام حبيب يؤكد الأمر بهذه الرسالة!

شيرين وحسام حبيب

انطلق خبر بسرعة البرق يفيد بحمل الفنانة شيرين عبد الوهاب في طفلها الأول من زوجها الفنان حسام حبيب، وما زاد من تلميح البعض أن الخبر صحيح هو الرسالة التي كتبها حماها على حسابه على الفيس بوك.

وتحدثت شيرين خلال مشاركتها في برنامج "مجموعة انسان" عن تفاصيل علاقتها مع حبيب قائلةً: "نعرف بعض من 12 سنة ولكن بقينا اصحاب من 5 سنوات ووقف معايا وقفة كبيرة جدا في الأزمة الأخيرة، و كشف لي ناس كانت تؤذيني جدا، ناس كانوا بيطبلوا لي ولكن مش أمناء عليا ومؤذيين، لما بعدت عنهم ربنا كرمني وتزوجت من حسام وشعرت بهدوء نفسي كنت مفتقداه من سنيين ..حسام بيكملني".

والغريب أن بعض محبيها صدقوا الخبر رغم عدم تأكيد شيرين له، مؤكدين على أن إطلالتها الواسعة في آخر ظهور لها في برنامج "مجموعة إنسان" ربما كانت بسبب حملها، بخلاف إنها بدت مكتسبة بعض الوزن عن المعتاد.

وحتى الآن لم تؤكد أو تنفي شيرين عبد الوهاب بشكل مباشر الخبر المتداول عن حملها في شهورها الأولى، ليظل محبوها في انتظار ردها على هذا الأمر.

وكان والد حسام حبيب عايد على ابنه بمناسبة عيد ميلاده على حسابه على الفيس بوك، ليقول له: "كل سنة وأنت طيب، وتحقّق كل أحلامك.. ويكون حفيدي معاك السنة دي".

وبسبب هذه الرسالة العلنية، ربط البعض بين خبر حمل شيرين عبد الوهاب المتداول هذه الأيام، وبين كلمات حماها، ليلمح البعض إلى إنه ربما كشف عن انتظارها طفلها الأول من حسام حبيب بهذه الكلمات غير المباشرة.

شيرين عبد الوهاب لا تتردد أبداً في أي لقاء إعلامي في الحديث عن علاقتها بزوجها حسام حبيب، وكيف إنه يدعمها بقوة على الصعيد الشخصي والعملي، وإنها تشعر بالراحة النفسية بعد زواجها منه.

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