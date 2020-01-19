هل طلبت أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم تعويضًا ماليًا من زوجها يصل إلى نصف مليون دولار؟

ترددت أنباء خلال الـ24 ساعة الماضية، بشأن طلب أسرة السوري محمد الموسى، الذي سقط قتيلًا على يد فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في منزلهما، الحصول على تعويض مالي، للتنازل عن القضية.

وكانت مواقع لبنانية قد ذكرت أن عائلة القتيل السوري طلبت الحصول على تعويض يصل إلى نصف مليون دولار، لإنهاء النزاع بينهم وبين زوج نانسي.

وكشفت تقارير صحف لبنانية نقلاً عن مصادر صحفية، حقيقة هذه الأنباء، مشيرة إلى أن الفنانة نانسي عجرم نفت كل ما تردد جملة وتفصيلًا.

وأوضحت المصادر الصحفية، أن نانسي قررت عدم اتخاذ أي خطوة بخصوص القضية، ولن تتواصل مع أسرة محمد الموسى، طالما لازالت التحقيقات جارية.

وأشارت إلى أن الفنانة اللبنانية حريصة خلال الفترة الحالية على التزام الصمت التام، حتى لا يفسر البعض أي خطوة منها بشكل خاطئ، في ظل تضارب الأنباء حول القضية وإثارتها جدلًا واسعًا، مؤخرًا.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحف لبنانية أن نانسي بالفعل تلقت اتصالات من بعض المقربين من أهل القتيل، بهدف الحصول على تعويض مادي، بينما رفضت الفنانة اللبنانية الأمر تمامًا.

وسجلت نانسي عجرم أول ظهر لها مع بناتها عقب الحادث، في صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، علقت عليها قائلة: "إنتو الدني.. وبرحنا نحميكن".

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