هل عادت هند القحطاني لـ والد أبنائها الأربعة كزوجة ثانية.. فيديو!

عادت الفتاة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني لتصدر حديث السوشال ميديا مرةً جديدة وهذه المرة بحديثها عن والد أبنائها.

وضحت هند حقيقة الأخبار المتداولة حول عودتها لوالد أبنائها عن طريق سؤال مباشر وجهه لها من أحد المتابعين والذي جاء فيه "ليه ما ترجعين لزوجك والله ما في أحن على الأولاد من أبوهم اتعوذي انت وهو من الشيطان باين عليكي بنت حلال".

رد هند على السؤال كان "أنا خلعتوا مو هو الي طلقني والأخبار الي طلعت أول ما تركتوا إني انهرت عليه ولهيك تركت السعودية وهاجرت لأمريكا كلها كذب وإشاعات"، وأضافت هند أنه في حال الخلع لا يستطيع أن يعيدها إلى ذمته إلا بمهر وعقد جديد وبرضاها ولذلك خلعته لأنه في حال الطلاق يستطيع أن يعيدها لذمته من دون علمها أو رضاها. هند أضافت أن زوجها تزوج مجدداً بعد أن فقد الأمل من رجعتها له.

كما تحدثت هند عن فرصة العودة مجدداً له وعلقت "مستحيل..أنا عفته وتركته بعد ما صبرت عليه لسنوات"..كما أنها استرجعت ما حدث معها عندما أخبرت والدها بأنها لا تريده واستذكرت بالحرف ما قالته له "لو يخلطوا دمي بدمه ما رح أرجعله"، وهو ما أجبر والدها على تقبل الانفصال بالرغم من محاولة شقيقها أن يعيدهما بحكم العادات ونظرة المجتمع للمطلقة.

يذكر أن هند تعيش مع أولادها الأربعة في أمريكا وتشارك يومياتها بشكل دائم عبر حسابها في سناب شات بالتحديد والذي تستعمله كوسيلة للإعلانات التي تقدمها. إعلانات هند تعتبر مثيرة للجدل في بعض الأحيان، إذ كانت منذ مدة قد شاركت إعلان ملابس نوم نسائية ومشد للجسم عرضها بشكل مباشر لهجوم كبير من الجمهور العربي وجعل إسمها يتصدر الحديث في تويتر.

كما تلقت هجوم أخر بعد أن شاركت فيديوهات لابنتها الكبيرة وهي ترتدي ملابس وصفت بغير اللائقة والخادشة، وكان الهجوم الأكبر على هند بسبب تصويرها لإبنتها وصف الهدف منها إستعراض جسد إبنتها المراهقة.

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