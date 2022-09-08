أحمد سعد : سرقت لحن أصالة لأغنية راغب علامة.. وهذا أطرف موقف

تصدر اسم الفنان المصري أحمد سعد قائمة الأعلى بحثًا على محرك البحث "غوغل"، بعد لقائه المثير مع الإعلامية المصرية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة".

أحمد سعد يسرق لحن أصالة ويقدمه لراغب علامة

وتطرَّق أحمد سعد للحديث عن جوانب مختلفة من حياته الفنية والشخصية والعائلية، كاشفًا بعد التفاصيل المفاجأة حول إحدى الأغاني التي لحنها وقدمها للفنان اللبناني راغب علامة بعنوان "طب ليه"، والتي لقيت صدًا كبيرًا ونجاحًا مبهرًا.

أشار أحمد سعد أنه كان في بداياته الفنية حينما طلب منه راغب علامة تلحين أغنية له ليضمها لألبومه الغنائي، حينما أشار عليه سعد أن هناك أغنية "هيت" ناقصة في ألبومه، بعد استماعه له، حيث تفاجأ النجم اللبناني من تصريحاته الجريئة، لاسيما أنها كان ما يزال طالبًا في المعهد، وقال ساردًا أحداث الموقف: "راغب كان بيعمل ألبوم، وبيغني فيه أغنية اسمها سيد الغاليين، فطلبوا مني أعمل غنا جزائري في الأغنية، ولما سمعوني الألبوم قلت إنه ناقصه أغنية "هيت" وراغب اندهش".

وأضاف سعد: "سألني راغب إنت بتلحن، فقلت له لأ لكن ممكن خلال 24 ساعة تكون عندك الأغنية الهيت، فوافق وقال ليك عندي هدية مبلغ كبير".

ولفت سعد إلى أنه استطاع الانتهاء من تلحين الأغنية في ساعتين، كما ساعده وليد الشاعري على إكمال كلمات الأغنية، لكن بعد تقديمه الأغنية لراغب وإعجابه بها وعدم محاولته تغيير أي شيء بها، كشف أنه قد سرق نصف لحن الأغنية من الفنانة السورية أصالة نصري بعنوان "مابحبش حد إلا انت".

وعلَّق على الحادثة: "لكن والله ما أخدت بالي، أنا بقول اللحن من المخزون عندي".

أحمد سعد وموقف سقوطه على المسرح

وتحدث سعد عن موقف طريف وقع له أثناء غنائه على خشبة المسرح أغنية "بحبك يا صاحبي"، إذ تعرقل بسبب الازدحام ووقع أرضًا، وقال: "أغنية بحبك يا صاحبي عملت لي حقبة غريبة في حياتي، كنت بغني مرة في فرح في الأقاليم، والناس بيحبوا يسمعوها هناك".

وتابع مشبهًا سقطه بمشهد من فيلم "شيء من الخوف" حينما يتزوج عتريس من فؤادة باطل، وقال: "واقف بغني وأول ما بدأت أقول بحبك يا صاحبي، راح الناس كلهم طلعوا على المسرح، راح المسرح واقع بينا، وشالوني وشي للسما زي مشهد جواز عتريس من فؤادة باطل، أنا كويس بس هما كانوا مصرين يطمئنوا عليا".