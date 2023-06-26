هل يجمع "عرابة بيروت" نور الغندور وماغي بوغضن؟

تداولت صفحات معنية بأخبار المشاهير عبر إننستغرام انباء عن البدء بالتحضير لمسلسل "عرابة بيروت" الذي كان قد تم الإعلان عنه في وقت سابق عام 2020.

البدء بالتحضير لمسلسل عرابة بيروت

في عام 2020 نشر المنتج اللبناني جمال سنان مالك شركة ايغل فيلمز عبر حسابه الخاص في تويتر عن مسلسل جديد يحمل اسم عرابة بيروت وكتب في تغريدته: "نبدأ قريباً جداً بتصوير واحد من أضخم الانتاجات.. مسلسل #عرّابة_بيروت (ست الكل) الذي نحضر له منذ عام.. وبدأنا مؤخراً بوضع اللمسات الأخيرة قبل الانطلاق بتصويره.. عمل من منتصف الخمسينيات يقدم قضايا هزّت بيروت.. التفاصيل قريباً".

وبعد فترة من التغريدة تم الإعلان عن تأجيل العمل لأسباب عديدة من بينها تداعيات القيود التي فرضت في تلك الفترة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت بعض المصادر انه بدأ التحضير مؤخرًا للمسلسل، حيث تبذل الشركة جهودًا كبيرة في بناء الديكورات والتحضير لاختيار الكومبارس.

وأضافت المصادر إن العمل جاري على اختيار النجوم حيث ينتمي العمل إلى فئة المسلسلات المشتركة ويشارك فيه نخبة من نجوم سوريا ولبنان ومصر والخليج العربي.

وتم التعاقد مع الفنانة المصرية التي تشتهر في الخليج العربي "نور الغندور" للمشاركة في البطولة، فيما كان قد انتشر قبل 3 سنوات أن الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن مشاركة في المسلسل، مما أثار حماس الجمهور حول ثنائيتهما.

والجدير بالذكر ان العمل يتناول حقبة زمنية مليئة بالأحداث وهي أواخر السيتنات والقضايا التي هزت مدينة بيروت في تلك الفترة، ويتكون المسلسل من 12 حلقة وسيكون من كتابة السورية نور شيشكلي وزوجها مازن طه وإخراج فيليب أسمر.