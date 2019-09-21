هيفاء وهبي تحيي حفل انتخاب (ملك جمال لبنان 2019)

تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء حفل (ملك جمال لبنان 2019)، اذ انها ستقدّم فيه باقة من اجمل اغنياتها، وذلك يوم الأربعاء المقبل ضمن سهرة مميزة من تنظيم السيد نضال بشراوي ، وسيعرض الحفل على شاشة (ام تي في) لاحقا.

الجدير ذكره أن هيفاء ستشارك في فيلم (عقد الخواجة)، ومن المقرر أن تعود هيفاء الى القاهرة نهاية الشهر الجاري لعمل البروفات الأخيرة قبل انطلاق التصوير أول شهر تشرين الأول/أكتوبر، ويستكمل منتج الفيلم محمد وزيري التعاقدات مع باقي الممثلين، اذ انه انضم مؤخراً الممثل السوري معتصم النهار.