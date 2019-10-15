شيراز: شخصية بيروت جاهزة منذ شهرين وربما إليسا استعارت الإسم مني!

في مقابلة حصرية مع الفنانة شيراز، تحدثت عن فيديو كليبها الأخير " Bella Ciao بالعربي” المستحوى من المسلسل الإسباني الشهير "La Casa de papel" والذي يحقق نجاح كبير.

خلال المقابلة، استذكرت المذيعة تغريدة إليسا في شهر يوليو الماضي عن المسلسل الشهير عندما سألت متابعينها عن إسم المدينة التي يرغبون بتسمية شخصيتم بها إذا كانوا من أفراد العصابة؟ مجيبة أنها ستفضل بيروت! ليرد عليها الحساب الرسمي للمسلسل "بيروت تبدوجيدة"! "أهلا بكِ في العصابة.. بيروت"!

وسألت المذيعة الفنانة شيراز إذا كانت استوحت الإسم من إليسا؟!، فأجابت: فكرة الفيديو كليب كانت جاهزة منذ شهرين ومن الممكن أن تكون الفكرة قد تسربت أو تشابه أفكار.

يذكر أن الفيديو كليب الجديد لشيراز قد حقق ما يقارب الـ 4 مليون مشاهده في فترة قصيرة.

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