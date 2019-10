شيراز: شخصية بيروت جاهزة منذ شهرين وربما إليسا استعارت الإسم مني!

شيراز : لم أستوحي إسم شخصية "بيروت" من الفنانة إليسا! والفيديو كليب تم تصويره قبل شهرين 🤷‍♂️ #إليسا #شيراز #لبنان #عرب #مشاهير #جمال #فاشن #اناقه #غناء #elissa #elissakh #lebanon🇱🇧 #lebanesesinger #singer #shiraz #bellaciao #lacasadepapel

A post shared by البوابة (@albawabame) on Oct 15, 2019 at 2:32am PDT