همس فكري تثير الجدل بخلعها الحجاب في "سعودي آيدول"

حصدت المشتركة السعودية همس فكري لقب برنامج المواهب "سعودي آيدول"، متغلبة على منافسيها عبدالعزيز مانع وماجد العويد.

همس فكري تخلع الحجاب

وأثارت همس فكري إستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها دون حجاب في الحلقة النهائية للبرنامج، حيث أطلَّت مرتديةً فستانًا ورديًا مُزخرفًا بتطريزات أنيقة من الكريستال، في حين اعتمدت تسريحة شعر نصف مرفوعة، وأسدلت خصلات شعرها المموج على جانبي كتفها.

وتفاعل المتابعون مع ظهور همس دون حجاب، معيدين نشر صورها منذ بداية البرنامج حتى نهايته، ففي بادئ الأمر ارتدت عباءة سوداء وشالة للرأس، ومع توالي الحلقات لاحظوا كشفها مساحات أكبر من شعرها، لحين تخليها عن نهائيًا.

المتابعون مستاؤون

وكتب أحدهم معربًا عن استيائه: "همس فكري كانت جاية البرنامج بعباية وحجاب والحين بدون حجاب وجلابيات..ياساتر".

وأضافت أخرى: "ايام الزمن الجميل كان الفوز بالستر والعفاف .. وكانت المرأة السعودية نموذجًا يحتذى به وكانت قدوة حسنة ومااا زالت … ولاكن انتم تروجون لتحرفون البوصلة ولاكن ( ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون )".

وتابعت أخرى: "ما احلاها ف الحجاب وحتى لو لم يكن حجاب ليتها ما خلعته علشان شهرة الاغاني وحتى لو ما كانت لابسته ومتقيّده فيه يكفي انه كان مجمّلها لكن !!. اختيارها وهي حره فيه ..مبروك ".

ويُشار إلى أن فكري حصلت على عقد إنتاج مع شركة "بلاتينوم ريكوردز"، لإنتاج أغاني وأعمال فنية، بالإضافة إلى حصولها على سيارة نيسان.

