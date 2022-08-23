هنا الزاهد تتحضر لعمل كوميدي جديد.. وتتحدث عن نجاح "بحبك"

حصدت الفنانة المصرية هنا الزاهد على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها في الفيلم الرومانسي "بحبك" إلى جانب الفنان تامر حسني، وها هي تتحضر لعمل جديد بنكهة كوميدية .

هنا الزاهد تشوق متابيعها لعمل كوميدي جديد

وأثارت هنا الزاهد حماس محبيها بالكشف عن مشاركتها في مسلسل يتضمن خليط من الدراما والرومانسية والكوميدية، مُشيرةً إلى أنه سيجري عرضه على منصة "شاهد VIP".

ولفتت الزاهد إلى أنها تحرص على احتواء جميع أعمالها وإن كانت كوميدية على الجانب الدرامي؛ من أجل التأثير على مشاعرالمشاهد.

وتابعت أنها سعيدة بردود الأفعال التي أبداها المتابعون إزاء مشاهدها الدرامية في فيلم "بحبك"، حيث قرأت رأي النقاد والمشاهدين.

هنا الزاهد تتحدث عن نجاح فيلم "بحبك"

وعن نجاحها في فيلم "بحبك"، أعربت الزاهد خلال لقاء لها في برنامج "صباح العربية"، عن سعادتها بالنجاح الذي حققه العمل في الخليج، بعدما تصنيفه كأعلى فيلم يتصدر إيرادات شباك التذاكر في تاريخ السينما السعودية، بالإضافة إلى أنه أعلى الأفلام أرباحًا في السينما السعودية؛ وفق ما كشفته الهئية العامة للإعلام المرئي والمسموع.

أما بالنسبة لفرق السن بينها وبين تامر الذي يصل لـ17عامًا، أشارت الزاهد أنه لم يكن عائقًا، مؤكدةً إلى أنهما شكلا ثنائيًا ناجحًا فنيًا سويًا.

وأضافت أنها صدمت من القاعدة الجماهرية الكبيرة التي يمتلكها تامر حسني في الخليج العربي.

والجدير بالإشارة إلى أن فيلم "بحبك" التجربة الإخراجية الأولى لتامر حسني، وهو من بطولته، إلى جانب هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، شهد الشاطر، عالية راشد وغيرهم.

أمام بشأن أعمال جديدة تجمعها بزوجها الممثل أحمد فهمي، كشفت أنهما يعملان على تصوير فيلم جديد بعنوان "مستر إكس" من المقرر عرضه قريبًا، مُتمنية أن يكون بمثل قوة مسلسل "الواد سيد الشحات".