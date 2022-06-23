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هنا الزاهد تفتح النار على الداعية مبروك عطية و الأخير يعتزل

سهير العابد

سهير العابد

منشور 23 حزيران / يونيو 2022 - 02:45
هنا الزاهد
هنا الزاهد

عبرت الفنانة هنا الزاهد عن استيائها من تعليق الداعية مبروك عطية على حادثة مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف و التي أحدثت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعبر حسابها الشخصي على موقع (إنستغرام) كتبت هنا الزاهد : (حسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا يسترها علينا وعلي كل أم وبنت وأخت من الناس دي).

وتصدر هاشتاج (محاكمة مبروك عطية) مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعلن المجلس القومي للمرأة التقدم ببلاغ ضد الدكتور مبروك عطية، بسبب حديثه عن قضية مقتل طالبة جامعة المنصورة، نيرة أشرف، ونصحه للفتيات بارتداء (قفة) أثناء الخروج من المنزل، لتجنب مصيرها، حيث تعرضت للذبح على يد زميلها الذي رفضت الزواج منه. ليعلن الدكتور مبروك عطية ابتعاده عن الظهور الإعلامي ابتداءً من أمس.

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