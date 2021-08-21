هنا الزاهد ترد بعنف على الساخرين من صوتها!

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن تعرضها للتنمر بسبب صوتها في تغريدة عبر موقع (تويتر)، حيث قامت إحدى المتابعات بالسخرية من صوتها معلقا لها: (صوت هنا الزاهد بيعصبني)، الأمر الذى جعل الفنانة ترد على الإساءة التى وجهت إليها، فينا تضامن معها عدد كبير من جمهورها.

وردا على المتابعة كتبت (صوت هنا الزاهد بيعصبني)؛ قالت هنا: (آسفة إن صوتي بيعصب حضرتك.. بس كنتي لازم تتعلمي وتعرفي من وأنت صغيرة يعني إيه التنمر اللفظي.. ده بيكون إهانة وإساءة في حق الغير.. إحنا ليه عايشين لازم نهين ونضايق بعض وعادي؟ لا والممثل لازم يسكت عشان هو معروف، لا إحنا بشر وكفاية تنمر وإهانة.. لا للتنمر)، حسب موقع مصراوي.

وفي تغريدة أخرى كتبت: (الشخص المتنمر هو بهلوان أو مريض نفسي، يتهكم على الآخرين بالإساءة اللفظية أو البدنية ليُظهر نفسه للآخرين لإحساسه بالنقص وعدم الاتزان).

وعرُض للفنانة الشابة هنا الزاهد في السباق الرمضاني الماضي مسلسل (النمر)، بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم.

مسلسل (النمر) من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل وإنتاج شركة (سينرجي).