هنا شيحة تكشف عن موعد زفاف شقيقتها حلا على الداعية معز مسعود

بعد أن انتشرت الكثير من الأقاويل الفترة الماضية حول حقيقة العلاقة التي تجمع بين الفنانة حلا شيحة والداعية الإسلامي معز مسعود، حُسمت الأمور أخيرًا وأعلنت الفنانة بنفسها عن استعدادها للزواج قريبًا.

وشاركت حلا أغنية لـ معز مسعود وأرفقتها بتعليق "شعرت بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة، وأنا فخور بأنك كرستها لي، لديك الكثير لتقدمه، لا أطيق الانتظار لرؤية كل شيء، ومشاركتها كلها معك".

وعادت مرة أخرى وشاركت فيديو آخر وأرفقته بتعليق: "كلام من القلب انا كنت محتاجة اسمعه و كل الناس محتاجة تسمع الكلام ده و محتاجينه دلوقتي لينا و لاولادنا، و كل المعاني الجميلة في حياتنا اللي بتدينا توازن جميل و مهم..الفيديو ده مهم و انت مهم و مؤثر و انا عارفة كويس انت ايه و جواك ايه وكل الناس اللي بتحبك عارفين و عندك لسة طريق كبير مستنيك و انا كمان".

وكانت الفنانة هنا شيحة أكدت في آخر تصريحات صحفية لها أن شقيقتها حلا مشغولة في الوقت الحالي بالتجهيز والتحضير لزفافها من معز مسعود والذي سيكون عبارة عن احتفال عائلي تماشيًا مع إجراءات السلامة العامة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت هنا شيحة، أن "حلا ومعز جمعتهما قصة حب قائمة على التفاهم والود"، مردفة أنه يعتني بها وبأبنائها؛ وهو ما لاقى قبولا من شقيقتها.

وبشأن موعد الزواج تحديدا، أكدت هنا شيحة، أن شقيقتها حلا ترغب في أن تكون أول عروس في 2021 بالوسط الفني، وهو ما يتم التخطيط له حاليا.

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