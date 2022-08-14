هند البلوشي تثير الجدل بمشهد الاستحمام .. وصفه الجمهور بـ "الصادم"

تداول رواد السوشال ميديا بشكل واسع مشهد وصف بالجريء للفنانة الكويتية هند البلوشي، أثار موجة من الانتقادات والجدل حولها.

وظهرت الفنانة الكويتية في المشهد وهي تقوم بالاستحمام، وبالرغم من انه لم يتم الكشف سوى عن اكتافها والجزء العلوي من جسدها، الا ان الجمهور وصف المشهد بالصادم وغير المبرر

ردود الفعل حول مشهد استحمام هند البلوشي

واعتبر الجمهور ان المشهد لا يخدم السياق الفني وانه غير مبرر، كما وصفوه بالصادم جدًا، والمخالف للعادات والتقاليد في الخليج العربي.

وهاجم الجمهور المشهد والفنانة الكويتية وانهالت التعليقات المختلفة من بينها: "الحمد لله الذي عافانا ممابتلاهم …ما راح اقول المفروض يمنعون هالمشهد .. اصلا كيف جاتهم الجرائة يصورونه؟!.

وفي تعليق آخر: "من صجهم هذولا اشلون تقبل ع نفسها بهذا المقطع"، وقالت متابعة: "مشهد قله ادب بدال ماينشرون شي يهدف المجتمع تفصخ وتسبح ويفتحون عيون عيالنا بروحه عيالنا ماشاءالله مفتحه عيونهم عدل

فيما تساءل عدد كبير عن اسم المسلسل الذي ظهر فيه هذا المشهد، وفيما إذا كان في آخر أعمالها والذي انتهى مؤخرًا وهو مسلسل ست الحسن الذي جمعها بالفنانة هدى حسين

ويروي المسلسل قصة ست الحسن التي تتورط في عدد من قضايا القتل لسيدات الحارة التي تعيش وتعمل بها في العطارة، ويعرض العمل على منصة شاهد الالكترونية.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب هند البلوشي وهدى حسين كل من عبدالمحسن النمر، أحمد الجسمي، سعاد علي، سحر حسين وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف محمد شمس ومن إخراج باسم شعبو