هند القحطاني ترد على انتقادات لبسها الخادش للحياء.. ما علاقة إليسا ونجوى كرم؟

ردت الناشطة السعودية "هند القحطاني" على الهجوم الشرس الذي تعرضت له عبر صفحات السوشال ميديا بسبب لباسها الجريء والخادش للحياء.

وفي التفاصيل، كانت قد شاركت هند فيديو ترويجي لـ "مشد للجسم"، وارتدت ملابس بفتحة جريئة عند منطقة الصدر، مما جعلها تعيش يوماً كاملاً من الهجوم من رواد السوشال ميديا ضمن مطالبات بسحب الجنسية السعودية منها.

مساء أمس ردت هند على الهجوم بـ "أنا مش مرة يعني؟...ولا لأني سعودية!...الفنانة نجوى كرم والفنانة إليسا يرتديان ملابس جريئة وأكثر من جريئة لكن لم يتعرضن للهجوم...ليش؟...النجمة ميريام فارس عندما أطلقت فيديو كليب أغنبيتها "قومي" لم ينتقدها أحد ولم ينتقدوا رقصها بل مدحوها..الأشخاص نفسهم الذين مدحوها ينتقدونني… هن يقدمن نوعاً معيناً من الفن وأنا كذلك أعتبر نفسي موديل وهذا مجرد إعلان.

كما ضربت مثال بـ نادين نجيم وسيرين عبد النور وأكدت أنهما جريئات بحياتهن العملية والخاصة.

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