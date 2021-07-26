هند القحطاني تشعل السوشال ميديا بوصلة رقص!

تداولت الصفحات الفنية ورواد السوشال ميديا فيديو جديد لمشهورة السناب شات هند القحطاني أظهرها بوصلة رقص لطيفة.

هند ظهرت في الفيديو وهي ترقص بإحدى الحفلات بوجود ابنتها وصديقاتها ونال الفيديو انتشار واسع عبر وسائل التواصل الإجتماعي ضمن تعليقات كالعادة أطلقت هجومها على هند والتي كان منها "كأنها مديره مدرسه حفل تخرج ترقص مع طلاب"..وتابع آخر "كنها أنا اذا حاولت اصيد جو مراهقات العايلة"..وتابع آخر "ما في ذرة مروووونه رقص حرمه بعرس خالة العروسه نفس الرقص".

إعتقال هند القحطاني !

مشهورة السوشال ميديا هند القحطاني كانت قد تصدرت الحديث منذ مدة بعد الأخبار المتداولة حول اعتقالها من قبل السلطات الأمريكية بتهمة استغلال أطفالها. وكان الخبر وقتها قد انتشر في البداية عن طريق الناقد ياسر الفيصل ليأتي الرد من هند بطريقة قاسية أجبرته على حذف المنشور، وجاء في الرد تحديداً "قولوا للمخصي المصاب باللعنة اذا كان عندوا رجولة أو مصداقية يطلع التقرير الوهمي اللي يدعي انه موجود في الموقع الحكومي الأمريكي دام انه أي أحد يقدر يطلع عليه على حسب تعبيره، بس ما رح يقدر تدرون ليه؟ لأنه كالعادة كذاب ما عنده ذرة مصداقية"....وتابعت هند "ما أدري كيف الناس يصدقونه وهو مر حتى هويته ما يكشفها ويزرف صُور من النت"!

الخبر الذي تم تداوله كان أيضاً الشاب السعودي ريان من أوائل من نشره عبر حسابه في سناب شات، وردت هند عليه بوصفه بالخبيث والمريض وتابعت أن الصُورة مزُيفة ودعت الله أن يبلاه بإعاقة فكرية وجسدية.



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