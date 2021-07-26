نانسي عجرم تتسبب في إنهيار مودل روز...هذا ما حدث!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو لـ مودل روز من داخل منزلها حيث أظهرها وهي تستعد لوضع المكياج أمام متابعينها.

روز كانت تبحث في قائمة الأغاني واختارت أغنية نانسي عجرم "بدي حدا حبو" التي أطلقتها الفنانة على طريقة الأغنية السينجل. روز والتي كانت تضع مكياجها بدأت بالتذمر والإنهيار أمام الأغنية بسبب أغنية عجرم وعمق الكلمات التي أثرت فيها لتعلق بـ "الله يا نانسي".. ومن بعدها تابعت بالجلوس على الأرض من شدة التأثر بالأداء.

أيضاً في نفس السياق، تم تداول فيديو لـ روز وهي تؤدي وصلة الرقص على أغنية الفنانة العالمية شاكيرا وأثار الفيديو هجوم كبير عليها ضمن تعليقات كان منها "احتارت شتسوي حتى تظل الانظار عليها"..وتابع آخر "شاكيرا من سوق الجمعه"...وجاء في تعليق أحدهم "شبلاها انخبلت كانت محبوبه قامت تغمس يم الصحن".

طلاق مودل روز وتهديدات بالقتل!

طليق روز رجل الأعمال السعودي محمد آل محمود كان قد صدم الجمهور بعدة تصريحات حول العلاقة كاملة بينه وبين مودل روز وكيف أنه كان الداعم الأول لـ روز وهو من تخلى عن أعماله وسافر معها إلى شيكاغو حتى تحقق حلمها إضافةً إلى إكمال دراستها الجامعية. حياة الثنائي كانت مستقرة حتى تدخل أحد الشبان في حياتها والذي يدعى "نيكولا" ويعمل في أحد البارات، كما وصفه بـ "مزدوج الميول الجنسية".

وتابع حول موضوع الخيانة والكذب أن روز وصديقها تسببوا باعتقاله من قبل الشرطة بعد شكوى بتهمة محاولة قتل صديقها، وتابع طليق روز أن الأخيرة كانت تقف أمام المنزل وتضحك على وضعه وقامت بتصويره وشاركت الفيديو مع المحامي بغاية إرساله إلى مكتب التأشيرات لمنعه من دخول البلد مجدداً.

كما أضاف أن أصدقاء روز حالياً معروفين بسمعتهم السيئة والتي منها تجارة المخدرات، كما تابع أن سبب ابتعاد أصدقائها عنها هو ما فعلته بحق زوجها والادعاءات الكاذبة التي أطلقتها بحقه.

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