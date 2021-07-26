قصي خولي يصدم الجمهور بخضوعه لجراحة تعريض الحنك.. تشويه وليس تجميل!

تداول رواد السوشال ميديا صُورة جديدة للنجم السوري قصي خولي من كواليس تصوير مسلسله الجديد "توتر عالي".

الصُورة شكلت صدمة للجمهور بسبب التغير الملحوظ في وجه خولي وتحديداً منطقة الحنك التي تم تعريضها بواسطة إبر التجميل على الأغلب، واثارت الصُورة إستياء محبي الممثل بسبب ما وُصف بالتشويه لملامحه والتي كانت طبيعية للغاية.

من بين تعليقات الجمهور المتداولة "نحنا كنا متفقين انو ما تخبص بالعمليات ليش هيك عملت يا كراش الطفولة"...وتابع آخر "قصي انت معرض حنكك والله زعلتني انت بتجنن مو محتاج تعمل شي بحالك"..وجاء في تعليق أحدهم "شو هيدا الشي؟ نو نو دوماااااج حتى انت يا قصي عملت دقنك تيكساس هلق بينكر ويقول عملت تمارين عضل لفكي أول كان سيكسي أكتر #ضيعانو".

آخر أعمال قصي خولي !

بالحديث عن الفن، فقد كات أخر ظهور لـ قصي من خلال مسلسل "2020" والذي عُرض خلال الموسم الرمضاني وحقق نجاح كبير بالثنائية التي قدمها إلى جانب الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، أما عن قصة العمل فقد كانت حول أحداث بوليسية تناقش الصراع بين الجيش اللبناني وقوى الأمن وتجار المخدرات، النقيب سما التي يقتل زوجها وأخوها جبران الذي يعمل في الجيش أيضًا أثناء قيامه بواجبه، يُوكل إليها العميد غسان مهمة التحري عن المجرمين وتجار المخدرات عائلة الذيب وخاله الحوت وتدخل إلى حياتهم متنكرة باسم حياة شابة تعاني من اضطهاد شقيها وتنشأ بينهما قصة حب وبين الريس صافي لكن يتم كشفها ضمن تصاعد الأحداث والتي سيتم تصوير جزء ثاني منها بحسب المتداول.

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