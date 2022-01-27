هيا الشعيبي برفقة طليقة شهاب جوهر.. فهل تحاول استفزاز إلهام الفضالة؟

ما تزال الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تقوم بإثارة استفزاز صديقتها السابقة الفنانة إلهام الفضالة، فمرة تظهر برفقة طليقها ومرة تظهر برفقة طليقة زوجها شهاب جوهر.

نشرت طليقة الفنان شهاب جوهر، زينب الموسوي، مقطع فيديو عبر حسابها على "سناب شات" يجمعها بهيا الشعيبي أثناء تواجدهما على متن الطائرة، حيث يمكننا سماع زينب تقول: "بالطيارة شو هالصدفة!".

وتساءلت الشعيبي إذا ما كانت زينب ستأتي لحضور مسرحيتها، لتجيبها الأخيرة: "إن شاء الله إن شاء الله أحضرها حبيبتي".

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مدافع ومهاجم، حيث انتقد البعض ظهور هيا الشعيبي برفقة طليقة شهاب جوهر وخاصة بعد البلبلة التي أحدثها زواج إلهام الفضالة منه، فكتبت إحداهن: "ع بالها بتقهر الهام 😂 خلاص الهام خذت الرجل وانتي اشبعي فيها".

وعلَّقت أخرى: "اعوذ باالله من هالنوعيات من الصديقات الى تقلب عدوه اعوذ باالله، الله يكافينا شر هالنوعيات".

ودافعت إحداهن"طيب هي رايحه تسوى مسرحيه وحصلتها قبلها وش المشكله".

