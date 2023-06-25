هيا الشعيبي تحتفل بتخرجها من الثانوية

احتفلت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بتخرجها من الثانوية العامة، بعد سنوات من الدراسة والتعب والاجتهاد.

هيا الشعيبي تتخرج من الثانوية

وشاركت الشعيبي متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" صورة لها مرتديةً روب وقبعة التخرج، احتفالًا بإنهاء مرحلتها الثانوية من القسم الأِبي، وكتبت: "الحمدالله الحمدالله كافحت وصبرت ونجحت ونسيت كل شي تعبني بحياتي انا وايد مستانسه واللهم لك الحمد".

وكتب على صورة الشعيبي: "وآخرُ دعَوَاهُمْ أَنِ الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"، كان الطريق طويلاً وصعبًا وكان الوصول على قدر المشقة مهيبا وعظيما! الحمد لله ما تناهى درب ولا ختم جهد ولا تم سعي إلا بفضله الحمد لله على البلوغ ثم نسألك اللهم التمام تم بحمد الله تخرجي من الثانوية العامة| قسم الأدبي".

وبارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي للشعيبي في خانة التعليقات، فعلَّقت الإعلامية الكويتية حبيبة العبدالله: "الف الف مبروك ومنها للاعلى يارب وقريب ان شاء اللع نشوفج متخرجه من الجامعة".

وأضافت أخرى: "ماشاء الله انتي صريحة وايد مااتوقع في ممثلة بهذه الصراحة الف مبروك وعقبال ما تاخذين الشهادة الجامعية".



