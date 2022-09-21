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هيا الشعيبي تبكي في بث مباشر.."التعليقات تبرد القلب"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 21 أيلول / سبتمبر 2022 - 06:41
هيا الشعيبي
هيا الشعيبي

تصدر اسم الفنانة الكويتية هيا الشعيبي مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت الأعلى بحثًا على محرك البحث "غوغل"، عقب تداول مقطع فيديو لها وهي تبكي في بث مباشر.

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هيا الشعيبي تبكي في بث مباشر

 

أطلَّت هيا الشعيبي في بث مباشر عبر حسابها على تطبيق "تيك توك" أثناء وضع إحدى خبيرات المكياج مستحضرات التجميل لها، وبدا عليها التأثر الشديد من التعليقات التي أشادت بجمالها وطيبتها وعفويتها، كما شعرت بالسعادة لرؤية أعلام الدول العربية المختلفة تنهال في خانة التعليقات.

وقالت الشعيبي بينما تحاول مسح دموعها أثناء قراءتها التعليقات: "التعليقات تبرد القلب".

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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من جهة أخرى، كان هناك العديد من التعليقات التي تعيد إثارة الأزمة الحاصلة بينها وبين الشعب السعودي، إذ كتب أحدهم "السعودية خط أحمر“، وعلَّق آخر ”لن ننسى“، في حين أضاف آخر: ”وقت الرخا ما نبي المدح يا هيا لأن وقت الشدة تبان المعادن“.

 

أزمة هيا الشعيبي وجمهورها السعودي

 

وبدأت قصة الشعيبي  وجمهورها السعودي بعدما نشرت صورة لأمير قطر تميم بن حمد عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام وعلقت عليها قائلة: "الأمير الوحيد الذي حضر جنازة والدنا..يا جعلها تبطي سنينك".

فيما نشرت صورة أخرى وعلقت عليها: "يا جعلكم دايم ذخر تميم المجد واخوانه..الشيخ جوعان والشيخ خليفة..والشيخ جاسم".

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وبسبب الخلافات السياسية بين السعودية وقطر والمعروفة لدى الجميع، اعتبر السعوديون أن هيا الشعيبي انكشفت على حقيقتها وكشفت انحيازها لصف قطر وأميرها ولم تحب يومًا الشعب السعودي ولا ملكهم سلمان، فانهالت عليها الانتقادات من كل صوب، ودشنوا وسم بعنوان "هيا الشعيبي تسيء للسعودية" على موقع تويتر.

كلمات دالة:هيا الشعيبي

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