هيا الشعيبي ترد على الهام الفضالة.. وخلاف يلوح بالأفق!

نشرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "سناب شات"، وقالت فيه: " مو انا اللي اتكلم واقول انا سويت وانا وانا في ناس تدري وفي ناس حاضرة وفي ناس شاهدة هذا مختصر الكلام."

وأضافت: " مستحيل اطلع في الميديا واعطي التفاصيل الدقيقة لاني انا عارفة نفسي وعارفة الهام الفضالة عمرها ما دخلت خصوصياتها ولا حياتها في الميديا واذا عندي شيء ارفع التليفون واقول."

كما أردفت الهام الفضالة: "ولا اغش ولا اكذب على صديقتي او صديقي او اخوي او اختي واقوله يا فلان انت سويت ويكذب.. هذه مو صداقة."

لتقوم بعدها الفنان الكويتية هيا الشعيبي بالرد عليها بفيديو نشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وبدت بالفيديو تعاتب صديقتها "الهام الفضالي" بسبب عدم وقوف الأخيرة بجانبها في وقت حاجتها لها. خاصة بعد كل ما تعرضت له من مشاكل حرق ابنتها ومرض زوجها حتى دخولها السجن لمدة 4 أيام بسبب قضية الفيديو الإباحي.

وبدأت رسالتها بـ : " اول كلمة اقولها الصديق وقت الضيق والصديق مو بس بالفرح والوناسة الصديق مو بس بشربة قهوة او شاي لا الصديق يبين وقت الضيق الصديق يبين معدنه بصدق لما انت تطيح بمشكلة."

وصرحت: "لما الناس تقول نصحنا وما نصحنا نحنا مو جهال ونحنا ناس كبيرة ونعرف شنو نقول وشنو نسوي."

وأوضحت: " لما ابنتي تحترق ويجوني الغرب اللي ما اعرفهم يركضون على ابنتي مو بس تليفون لاني عزيزة ورجلي يطيح مريض والناس تجيني طحت اربعة ايام وقضيت في المشكلة يعني بعد كافي خلي كل واحد بنجاحه وخلي كل واحد بالشو ماله وخلي كل واحد ينطلق انا ما حطيت نفسي بمشاكل."

وختمت الفيديو وهي تبكي: " يا ما دافعت عن ناس وخسرت ناس عشان ناس وهم عارفين نفسهم اذا قعدوا مكان جديد اطير اذا دشوا مستشفى اطير اذا صارت ولادة اطير ولو اسمع اي شي اطير وسنابي كان يشهد."

ويبدو أن الخلاف كان قد بدأ بعد أن ظهرت الهام الفضالة ببرنامج "كشف حساب" مع مي العيدان، وقالت أن سبب عدم ذهابها لزيارة هيا الشعيبي هو بعد المكان عنها، وقالت أنها لم تذهب لزيارة الأخيرة إلا مرات معدودة، كما أنها لا ترغب تصوير تفاصيل حياتها. وردت هيا الشعيبي على هذه التصريحات بدورها وقالت: "اللي يحبك يدل خدك"

الهام الفضالة وسرقة صورة

وكانت قد تعرضت الفنانة الهام الفضالة للانتقاد والهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت صورة لها بإطلالة عشرينية، واكتشف رواد السوشال ميديا ن الصورة التي ظهرت فيها الهام الفضالة هي بالأصل تعود إلى موديل أجنبية شابة، وأن الفضالة لم تقم فقط باستبدال رأسها بل استبدلت الوجه فقط لتظهر بهذه الطريقة.

إلا أنها قامت بالرد على المتابعين وأوضحت لهم أن أحد معجبيها هو من قام بإرسال الصورة لها وهي فقط قامت بنشرها.

