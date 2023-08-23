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هيا الشعيبي تكشف عن حملها بطفلها الخامس

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 23 آب / أغسطس 2023 - 02:32
هيا الشعيبي
هيا الشعيبي

البوابة-أعلنت الفنانة هيا الشعيبي حملها في حالة من التأثر، وذلك من خلال حسابها في موقع (تيك توك)، و وجهت حديثها للجمهور قائلة: (أنا حامل واتمنى تفرحولي، ومريت بجلطة و أزمات و أنا حامل ومكنتش اعرف، و اتمنى تدعولي).

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و أكملت حديثها قائلة: (عندما مرضت واضطررت للبقاء في المستشفى و جالي خبر وفاة فهد الحيان، و جالي جلطة وقتها كنت حامل، وما كنت أعرف إني حامل).

هيا الشعيبي

ثم دخلت هيا الشعيبي في موجة من البكاء بسبب المشاعر المتضاربة بداخلها، الأمر الذي جعلها تحصل على تعاطف كل المتابعين الذين شاهدوا الفيديو، و الذين فرحوا بخبر أن هيا الشعيبي حامل و تمنوا لها و لطفلها السلامة.

يشار الى ان الفنانة تزوجت مرتين، الأولى من والد ابنها (فهد)، و الثانية كانت بعام 2010 من الممثل هاني الطباخ، وقد انجبا مولودتهما الأولى (فاطمة) في مارس/آذار 2013. و أنجبا مولودهما الثاني (جمال) في أبريل/نيسان 2015. و أنجبت مولودتهما الثالث (سكينة) في أبريل/نيسان 2017.

هيا الشعيبي

كلمات دالة:هيا الشعيبي

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