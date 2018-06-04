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هيا الشعيبي تتحدث عن طفولتها الصعبة وعن الحرمان الذي عاشته وتبكي على فراق والدها

هيا الشعيبي تتحدث عن طفولتها الصعبة وعن الحرمان الذي عاشته وتبكي على فراق والدها
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