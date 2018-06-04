هيا الشعيبي تتحدث عن طفولتها الصعبة وعن الحرمان الذي عاشته وتبكي على فراق والدها

هيا الشعيبي

تحدثت هيا الشعيبي خلال استضافتها في برنامج "تالي الليل" على قناة "SBC" عن الكثير من المواضيع الشخصية ووالدها والصعوبات التي عانت منها أيام الطفولة، وعن خلافها مع الإعلامي شعيب راشد.

وأكدت الفنانة الكويتية أنها كانت تعيش ظروف عائلية صعبة، قائلة: "كنا نعيش ظروفاً صعبة جدا، ووالدي مرّ بظروف قاسية ولكنّ والدتي كانت تضع اللقمة على اللقمة، لكي تطعمنا".

وأضافت: "أنا حرمت من طفولتي ووالدتي حرمت من أيام كثيرة في شبابها، فهي لم تسافر ولم تستجمّ، ولم ترتدِ الماركات التي ترتديها الأمهات، مع أنها خريجة معهد ديني، الحرمان الذي عشته لم أكن أريد أن يعيشه إخوتي، واليوم سامر مخرج ونورا تدرس الحقوق، وفهد مهندس طيران ميكانيكي، وأنا مستعدة بأن أدفع ما ورائي وقدامي من أجل أمي وإخوتي وأولادي وزوجي".

وتحدثت الشعيبي أيضاً عن والدها وقالت: "أنا متعلقة جداً بوالدي، ومن الصعب على الإنسان أن يفقد العمود الذي يستند إليه. أنا تعرضت لمشكلة قبل فترة، ولو أنه على قيد الحياة لما كان أحد تجرّأ على أن يقول لي كلمة".

وعن مشكلتها مع شعيب، أوضحت أنّ "غلطة الشاطر بألف وكلنا نخطىء، وما حصل كان خطئي، واعترفت واعتذرت من جمهوري، وكان يُفترض به أن يحترمني كضيفة مثلما أنا احترمته ولم أقلل من شأنه".

اقرأ أيضًا:

هيا الشعيبي "اجت تكحلها عمتها"!

هيا الشعيبي "براءة"

هيا الشعيبي: لم أقصد أحلام أو غيرها في حلقة سيلفي 2