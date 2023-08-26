هيا مرعشلي تخرج عن صمتها بشأن علاقتها بالفنان محمد الحمصي

البوابة-في معرض ردها على أسئلة متابعيها وجمهورها، عبر خاصية (استوري) في حسابها الرسمي على (إنستغرام)،.نفت هيا ما تردد عنها بشأن ارتباطها بالممثل الشاب محمد الحمصي، مؤكدة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة؛ لأنها تعتبر الحمصي أخًا وصديقًا عزيزًا، كما وصفته بـ(رفيق الدرب).

وأكدت مرعشلي أنه في حال كررت تجربة الزواج فلن تهتم إن كان تقليديًّا أم ناتجًا عن قصة حب؛ لأنها ستختار الرجل الذي يتوافق معها فكريًّا، وستحبه بوعي بعيدًا عن الجنون.

يذكر أن هيا مرعشلي لم تتحدث عن طلاقها بشكل مباشر ، بل اكتفت بحذف جميع صورها مع زوجها سوسف طرابية فجأة وذلك بعد أشهر فقط من إعلانها ارتباطها به في عيد الحب الماضي و تزوجته في نفس العام 2022 في شهر مارس/آذار.