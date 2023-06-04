هيا مرعشلي تسخر من احتشام الأميرات..وتنشر صورة مثيرة لديانا

سخرت الفنانة السورية هيا مرعشلي من منتقدي ملابسها، وأولئك الذين يثنون على حشمة الأميرات في زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله على عروسه السعودية رجوة آل سيف، الذي أقيم يوم الخميس الماضي.

هيا مرعشلي تسخر من احتشام الأميرات

ونشرت مرعشلي عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" صورة للأميرة ديانا مرتديةٌ فستان الانتقام الأسود خاصتها، وفي صورة أخرى تلف حول جسدها ما يشبه الغطاء الأبيض، وكتبت منتقدة: "صرعونا لأنو بقصة حشمة الأميرات ، مابعتقد في أميرة اكتر منها".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور مرعشلي، وانتقدوا سخريتها مع الأميرات، فكتبت إحداهن: "طبعا نطعج خاطرها من الكلمة بحد ذاتها((الحشمه)) لانو هي بعمرها ما مر عليها الحشمة فلذالك الي فيه شوكه تنخذو".

وأضاف آخر: "أنت التهي بحالك شو جابك لهيك أميرة أصلا وكمان هي أجنبية"، وعلَّقت أخرى: "طبعا الي متلها بتنزعج من الاحتشام بدهل كلو يتزلط".

