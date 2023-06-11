هيدي كرم تهاجم قاتلي قرش الغردقة.. "إحنا الجاني الحقيقي"

أعربت الفنانة المصرية هيدي كرم عن استيائها من طريقة تعامل الصيادين مع سمكة القرش التي أودَّت بحياة السائح الروسي، أثناء سباحته في شاطئ الغردقة في مصر.

هيدي كرم تهاجم قاتلي قرش الغردقة

وشاركت كرم متابعيها عبر حسابها في"إنستغرام" مقطع فيديو تهاجم فيه كل من كان له يد في قتل القرش، وقالت في البداية: "كلنا عيشنا لحظات مرعبة جدا ولحظات مؤلمة جدا بسبب فيديو السائج الروسي اللي تم الهجوم عليه من سمكة القرش وقتله .. والله يكون في عون أهله وأصدقائه والناس اللي شافت وعاشت اللحظة دي بكل تفاصيلها المؤلمة.. إحنا من مجرد فيديو شوفناه على السوشيال ميديا قلبنا وجعنا واتقطعنا كلنا من جوانا .. أنا اللي شوفته إن هما اصطادوا القرش وموتوه وضربوه بمطرقة على دماغه وبيدوله بوكس وبينتقموا منه إنتقام شديد جدا كأنه قاتل مجرم".

وتابعت أن فكرة قتل القرش لم تكن صائبة، فهو كائن حي يبحث عن طعامه ومأكله في منطقته وبحره، لافتةً إلى أنه لا ينتقل إلى المياه الضحلة إلَّا بسبب أمرٍ وقع له في حياته، مُضيفةً: "هو مش غاوي لحم البني آدم هو بيهاجم البني آدم لأسباب معينة خصوصا في البحر الأحمر القروش مبتطلعش على الشواطئ فلازم نعرف إيه اللي خلاه يطلع على الشاطئ .. كان لازم نصطاده ونرجعه مكانه بس مكنش المفروض نعمل فيه كده".

هيدي كرم توضح أسباب هيجان أسماك القرش

وتطرقت كرم للحديث عن أسباب التي دفعت القرش للهجوم على السياح خلال السنوات الأخيرة الماضية، الأول هي إلقاء الأضاحي الميتة في مياه البحر؛ الأمر الذي يؤدي إلى هيجان القروش وسباحتهم نحو الشاطئ. والسبب الثاني يعود إلى الصيد الجائر وغير القانوني بكميات كبيرة.

مُضيفةً: ""فإنت جردت البحر من السمك خليته زي أرض صحراوية .. فالقرش جاع انت خدت أكله فطلع يدور على أكل لأنك ماشي تصطاد كده وخلاص بدون أي تحكم فإحنا السبب إحنا اللي عملنا كده فلازم نبص لنفسنا الأول إحنا الجاني الحقيقي".

ردود أفعال المتابعين

وانقسمت ردود الأفعال بشأن كلام هيدي بين موافق ومنتقد، إذ رأى البعض أن الطريقة المثلى للتعامل مع سمكة القرش بقتلها كرد على افتراسها السائح الروسي، فيما وافقها الكثيرون الرأي، وكتبت إحداهن مهاجمة إياها: "متجوديش ي طنط هيدي وكل قضاياكم هامشية زيكم وترند اجوف ياريت تتكلمو ف قضايا جوهرية الاف المصريين بيموتو قدام عنيكم وانتي عمي القلوب قبل العيون نفاقكم مفضوح سبحان الله".

وأضافت أخرى: "معاكي أن الصيد الجائر هو سبب خروج القرش للصيد في مياه غير مياهو طبعا لازم يصيدو القرش الي هجم على البشري لانه راح يكرر الهجوم لانه بيبقي في حجم الإنسان راح يستسيغ اللحم البشري لذلك صيدة وقتله هو التصرف الصحيح كمان معاكي حق لازم يكون في مراقبه لعمليات الصيد حتى لا نخرب البيئة البحريه للكائنات الي بتعيش في البحر لازم تثقيف بأنواع نمو الأسماك واوقات تزوج ووالكثره حتى يكون مانصيد كل شي في البيئة المتعلمه يتم صيد كميات الكثيره من نوع ما وارجاع الأنواع التي تمر بحاله تكاثر حتى ما نزعزع الطبيعه".

