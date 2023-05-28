هيفاء وهبي تتصدر الترند بفستان شفاف من توقيع كويتي

تصدرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي موقع التغريدات "تويتر"، بعد الحفل الذي أقامته في ممشى أهل مصر يوم الجمعة الماضي.

إطلالة هيفاء وهبي في ممشى أهل مصر

وخطفت وهبي الأضواء بإطلالة قصيرة غلب عليها طابع الإثارة والجرأة من توقيع مصمم الأزياء الكويتي يوسف الجسمي لمجموعته للأزياء الراقية لعام 2023، وتميَّز الفستان بقماش النود الشفاف المزيَّن بالتطريزات والزخارف الكريستالية البرَّاقة، التي شُكِّلت بطريقة هندسية منحتها مظهرًا أكثر جاذبية.

وأرفقت وهبي الفستان بحذاء ذي كعب عالٍ وياقة مرتفعة، جاء مطابقًا لشكل الفستان.

وأكملت وهبي إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، وارتكز مكياجها على الظلال الترابية، في حين سلطت الضوء على رسمة عيونها بظلال دخانية كثيفة.

She is Miss Universe but very dangerous and strong💥💫

الديفا #هيفاء_وهبي لا مش معقول الهيبة والحلا مع بعض #هيفاء_في_ممشي_اهل_مصر بنت جنوب لبنان القوية وبنت مصر الأسطورية 👑✨️ @HaifaWehbe #Haifawehbe #coach_hamza pic.twitter.com/pg1nzqSPgm — Mohamed Hamza (@MohameHamza999) May 28, 2023



